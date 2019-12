Experimentar con las vidas

Hace algún tiempo que el documental como género televisivo huele a thrillers que echa pa'trás. Títulos como The Jinx (El gafe), Making a Murderer o Abducted in plain sight aportan igual o tanta ficción como la saga completa de Star Wars. Y la máquina de mezclar realidad y ficción no para tal y como demuestra Tres idénticos desconocidos, disponible en Movistar+, otra gran bomba del reinventado género del thriller documental.

La historia arranca de manera idílica en la Nueva York de 1980. Tres completos extraños descubren accidentalmente que son trillizos idénticos, separados en el momento del nacimiento. Una alegre reunión tras 19 años los catapulta a la fama internacional. Hasta aquí todo bien, pero si algo hemos aprendido es que las buenas historias son las que permanecen en el recuerdo gracias a un inesperado golpe bajo. Y de golpes sabe un rato su director, Tim Wardle, que hace unos años ya se adentró en otra historia peliaguda de la mano de un documental para televisión titulado One killer punch. La alegría y la inocencia del reencuentro no tardarán en dar un giro oscuro, revelando un secreto extraordinario e inquietante que va más allá de sus propias vidas y podría transformar nuestra comprensión de la naturaleza humana para siempre. Todo ello gracias a un inmenso material de archivo al que su director sabe añadir intrigantes ganchos narrativos en forma de recreación elegante junto a un trabajo de investigación de categoría.

Resulta perturbador comprobar cómo estos tres críos llegaron a separar sus caminos nada más nacer, pero no más que las consecuencias que traería a sus vidas. Tres idénticos desconocidos maneja la información con estilo cinematográfico, dosificando revelaciones y secretos hasta ir abriendo una caja de los truenos que todavía resuenan ahora. Más allá de bañar en sospecha la existencia de un libre albedrío vital, lo que propone el documental de Wardle ha estado silenciado durante muchos años.

Tres idénticos desconocidostiene todos los ingredientes que necesita un buen thriller para atraer al espectador: unos protagonistas cercanos e interesantes, inesperados cambios de tono y giros imposibles en la trama, suspense, misterio y un desenlace que se quedará rebotando en nuestra cabeza mucho después de su final. Cómo es posible que algo así haya sucedido o cómo demonios es posible que esta historia no sea de dominio público son las grandes preguntas. Cuando un trabajo de investigación exhaustivo nos conduce a territorios inexplorados, realidad y ficción se confunden. Pronto lo veremos convertido en película.