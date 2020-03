Cayetana Álvarez de Toledo era de las contertulias duras de Jiménez Losantos en la COPE, que ya encendía bastante allá por el esplendor de porexpán de Aznar. Contertulia y líder asistieron impotentes al vuelco electoral de 2004 por la desastrosa estrategia de comunicación del PP ante el atentado del 11-M. Y además, sin enterarse de nada de lo que había detrás de la gaviota.

Manipular y encender no es suficiente para ganarse a la opinión pública. Tampoco lo consiguen en el bando de enfrente. El personal medio, probablemente usted, huye de extremismos y apasionamientos baratos. No necesitamos de gasolina, ni de opinadores iluminados, ni de políticos salvadores que, como los que están ahora en el Gobierno, creen que la Historia arranca con ellos.

García Ferreras estaba entonces al frente de los informativos de la SER cuando Cayetana era el alero de Losantos. Se conocen desde años atrás. La dirigente popular estuvo muy torpe en su acusación contra La Sexta en la entrevista con Alsina (por cierto, este hombre sí que sabe manejar el tono), acusando a Atresmedia de blandir herramientas contra la democracia. Podrá gustar o no la exposición diaria de la actualidad en La Sexta, coincidir o no con los enfoques donde pone su énfasis (Más vale tarde, por ejemplo, llega a ser antipático en su línea editorial), pero es injusto quitar valor a su profesionalidad, rigor y entusiasmo. Aunque no gusten sus interpretaciones. Ya quisiéramos que las públicas apretaran así con los incisivos en lo relevante.

El ataque a La Sexta desde la línea dura del PP viene a alzar el volumen a la crítica arrogante de Vox, no muy distante ni distinta de las voces cansinas de Podemos y PSOE, cuando pontifican contra todo lo que creen conservador. Si no estás a favor de ellos, hasta en la letra pequeña, estás en contra de ellos, como sucede con el totalitarismo de los independentismos catalán y vasco. Son tiempos para defender la libertad de expresión. Y usted tiene el derecho a ver en la tele lo que le dé la gana.