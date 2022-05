¡Gracias, afición!

Dice la canción de Carlos Gardel que veinte años no son nada, pues imaginaos entonces lo que son diez años. Este es el tiempo que ha transcurrido desde que un 23 de agosto nos decidimos a que esta ciudad no dejara de tener baloncesto, pero no baloncesto profesional, me estoy refiriendo a baloncesto de cantera, esa cantera que tras la desaparición del 'cebé' iba a dejar huérfanos de su deporte favorito a cerca de trescientos niños.

El ascenso a la ACB empezando desde Primera Nacional se debe a muchas horas de trabajo, especialmente del alma de todo esto, de mi 'hermano' Óscar, pero todo este trabajo no hubiera sido posible sin vosotros, nuestra afición. Recuerdo como si fuese ayer aquel primer partido de la Copa Diputación en Armilla ante el Churriana y ver en la grada a treinta personas animándonos. "¿Esta gente está loca?", nos preguntamos mirándonos Óscar, Javi y un servidor. Llegó el momento de disputar el primer partido de liga y !fletan un autobús a Almería! Vamos llenando el Veleta con trescientos espectadores cada quince días y a cada desplazamiento se van sumando más y más aficionados, y esto se va volviendo una locura. Se consigue el ascenso a Liga EBA en Baza y allí están presentes más de doscientas personas. Sin palabras para un equipo formado por jugadores que entrenaban a las diez de la noche, cuando terminaban su jornada laboral.

Van pasando las temporadas y se van consiguiendo objetivos: ascenso a LEB Plata en Albacete, dejamos el Veleta para jugar en el Palacio, dos títulos de campeones de la Copa LEB Plata, ascenso a LEB Oro en Navarra… y nuestra masa social sigue aumentando y confiando en el proyecto, un proyecto creado por y para nuestra cantera y para nuestra afición.

Y entonces llega el culmen a estos diez años de trabajo un viernes 13 de mayo en el que 8.393 espectadores abarrotan el Palacio de los Deportes de Granada para decir que Granada es de ACB.

¡Va por vosotros, os lo merecéis!