Cuando el Granada Club de Fútbol jugaba en Marruecos

No me extraña que la celebración de la Supercopa de España en la ciudad marroquí de Tánger haya generado polémica, y no tanto por si se jugaba a único partido como por el lugar donde se ha jugado. Podemos dar razones deportivas o económico-deportivas que casi es lo mismo tal como está organizada la alta competición del fútbol nacional. Sin embargo, el discutir si Tánger era un sitio adecuado para el fútbol español es meramente sinónimo de saber poco de la historia de este país, llamado España, y más aún saber poco de la historia del futbol en España.

Las generaciones de jóvenes españoles, que han visto ganarlo todo a la selección y que tanto animan a las grandes figuras del futbol mundial, puede que desconozcan que Marruecos estuvo bajo el protectorado colonial de España y Francia hasta 1956. No es extraño que lo ignoren dado que para las pruebas de selectividad se estudia o el siglo XIX o el XX y de este último no es políticamente correcto recordar nuestro pasado colonial, pelillos a la mar.

Pero lo que resulta deportivamente imperdonable es obviar el pasado de muchos equipos 'coloniales' que jugaron en las ligas españolas. Recordemos que el Club Atlético Tetuán, hermanado con el Atlético de Madrid, jugó en la Primera División española en la temporada 1951-52. Sólo un año, descendió en esa temporada tras ganar 7 partidos, empatar 5 y perder 18, quedando último clasificado en su única participación en la primera. El Madrid de Muñoz, Olsen, Joseíto; el Bilbao de Carmelo, Venancio, Gainza o el Barcelona de Ramallets, Biosca y Kubala jugaron en Tetuán.

En la temporada anterior, 1950-51, el Granada CF militaba en la Segunda División (grupo sur) junto al Tetuán, que al ser campeón ascendió a la primera. El Granada empató en casa a uno con el Tetuán (gol granadino del húngaro Licker), un 29 de octubre de 1950; y cayó derrotado en Tetuán por una goleada de 5 a 1 (gol granadino de Sosa), un 6 de marzo de 1951.

El Granada se enfrentó al Atlético Tetuán en las temporadas 49-50, 52-53, 53-54, 54-55 y 55-56 en esa misma categoría de Segunda. En la temporada 54-55, además, ambos equipos jugaron fase de ascenso a Primera División, al quedar segundo el Tetuán y tercero el Granada en la liga, aunque ninguno consiguió el ascenso. En la 56-57 el Granada CF consiguió su segundo ascenso a primera, pero el Tetuán ya no participaba en la liga española pues Marruecos se había independizado del protectorado colonial español en la primavera de 1956. Un total de 14 enfrentamientos en liga entre ambos equipos (con 6 victorias para cada equipo y 2 empates).

El Granada CF también se enfrentó en aquellos años a otro equipo 'colonial' marroquí, el Tánger en 1939-1940, en la primera liga tras la Guerra Civil. Un 24 de diciembre de 1939, Nochebuena, el Granada goleaba 4-1 a la Escuela Hispano-árabe de Tánger. La alineación del Granada CF: Floro, Millán, González, Maside, Fernández, Santos, Gaspar, Aguileño, Sosa, Trompi y Navarro. Esa defensa: Floro, Millán, González, Maside (y con Bonet) era la que llevó al Granada CF a su primer ascenso a Primera en la temporada siguiente 1940-41. Esa alineación con Mesa, Trompi, César, Martínez, Bachiller y Liz la recitaban de memoria padres y niños en aquellos años. En el partido de vuelta, el Granada ganó en Tánger por 1-3. La Escuela Hispano-árabe de Tánger sólo jugó ese año en la Segunda División (uno de los varios grupos) española.

Otro equipo de Tánger se mantuvo varios años en la Segunda División española durante los 40 y 50 fue la Unión Deportiva España de Tánger (denominación muy propia de la época). El Granada CF se enfrentó a ese equipo en las temporadas 53-54, 54-55 y 55-56, un total de 6 partidos (con sólo dos victorias y 4 derrotas). En el 55-56 la UDE de Tánger ganó en los dos partidos por el mismo resultado 4-2. En el viejo Los Cármenes, un 15 de enero de 1956, el Tánger pasó por encima del Granada (2-4). La UDE Tánger acabó la liga en quinto lugar y el Tetuán cuarto. Al acabar la temporada, verano de 1956, la UDE se dividió en un equipo marroquí y otro español, la Unión Deportiva España de Algeciras.

El Recreativo de Granada, el filial de Granada, también se enfrentó en la categoría de Tercera División a otros equipos como el Larache Club de Fútbol o la Unión Tangerina (con unos colores muy granadinistas). Y hubo otros equipos 'coloniales' marroquíes que son historia del futbol español hasta 1956: la SD Villa de Nador, luego convertido en el Hilal de Nador en 1961; el CD Alcázar de Alcazarquivir; el CD Pescadores de Alhucemas; la UD Sevillana de Tánger; el CD Alcazaba de Tánger; El Español CF de Tetuán o el Maghreb el-Aksa de Tánger.

Imaginen lo que era viajar hasta el norte del protectorado en aquellos años y jugar en campos de tierra en la mayor parte de las ocasiones. Y ahora algunos se quejan de ir a Tánger a un estadio moderno. La Supercopa de Europa entre dos equipos de Madrid se juga a casi 4.000 kilómetros, Tallin (Estonia). Viva el negocio.

Ésta búsqueda en la historia, del deporte y de lo demás, se engendró tras ver como el Granada CF perdía el Trofeo Ciudad de Granada en los penaltis… con lo bien que los lanzaba el marroquí Youseff El Arabi (nacido en Francia pero internacional por Marruecos). No olvidemos que también Francia tuvo colonias, se avergüenza menos de ello y es la actual campeona del mundo de ese negocio llamado fútbol.