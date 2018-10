Guita con sabor a parmiggiano

Ajiang Lizhang se le está agotando el discurso por la vía de los hechos, en este caso, no consumados. El gran emporio futbolístico que quería montar no sólo está estancado, sino que encima pierde presencia y sólo ese ente llamado Hope y que opera a 500 kilómetros de la ciudad parece mantener constantes vitales, aunque sea más un ejercicio de fe.

Al dirigente chino del Granada le acaban de comprar un 30% de un total del 60% de las acciones que tenía en el Parma, en su hasta ahora mayor éxito desde que se embarcó en este negocio del fútbol. Llama poderosamente la atención el argumento usado por los compradores, el grupo de empresarios Nuovo Inizio, dejando entrever claramente que Jiang no fue lo que prometía. Parece ser que le han pagado casi seis 'kilos' al hijo del pescador de Ningde City. Teniendo en cuenta cómo funciona el fútbol en Italia y el poder del empresariado que anda detrás de I Crociati, a esas afirmaciones hay que darles un suculento beneficio de duda.

Nos encontramos con que ahora, el dueño del Granada CF se ve con dinero contante y sonante en el bolsillo. Un dinero que ya estaba fuera de China, y que se escapa del control gubernamental de Pekín, presto y dispuesto para ser usado en el club rojiblanco, lo que él muchas veces ha dicho que es "su hijo".

Dicho lo cual, y viendo que el equipo lleva casi un mes morando en puestos de ascenso directo, no estaría de más que el señor Jiang demostrara su compromiso con el Granada poniendo un poco de esa guita que ha recaudado para ponerla en la casa del niño de sus ojos. Ya que no va a traer un patrocinador (del que se rumorea parece ser que no vendría de su mano), y de que de su tierra no le dejan sacar más plata, lo tiene a huevo para callar voces críticas, que cada vez son más numerosas, y que además le dejan más en ridículo cada vez que los once que saltan a defender su proyecto con la pelota por delante se esfuerzan por demostrar que ellos sí cumplen y se besan el escudo con razones sobradas.