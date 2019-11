Antena 3 tiene un problema con El Hormiguero. Si lo mantiene más temporadas seguirá declinando. Y si lo quita les va a ir peor. Es estratégico. Según el día, poderoso y atractivo. Pero empieza a lastrar. Como los aviones buscando el aeropuerto, lentamente va perdiendo altura, poquito a poco, en interés y en seguidores. La competencia no sabe cómo reaccionar ante el programa que justifica, por reacción en cadena, el retraso en el inicio del prime time.

La galería de candidatos ha arrojado en sus índices de audiencia la actual irregularidad de El Hormiguero. Con Santiago Abascal, sobre el que pesaba amenazas de boicot, el programa se disparó hasta los 4 millones, su tercer mejor dato histórico, pese a la tirantez e incomodidad del presentador. El resto de aspirantes a la Moncloa han estado muy por debajo, en línea con el espacio de Motos, reducido a apenas un interrogatorio para estas entregas. Pablo Casado reunió a 2.049.000; Errejón, 2.089.000; Rivera, 2.458.000; y a Pablo Iglesias, el pasado jueves (no era mala ubicación) sólo lo aguantaron 1,4 millones de fieles, 10,4%. Batacazo supino (y puntual) para este programa. Sin tener que jugar a estudios demoscópicos pardos, las cifras de El Hormiguero barruntan al menos indiferencia hacia Iglesias y un empuje, frente a detractores tan furibundos como sus máximos defensores, del líder de Vox, que, no olvidemos, ha salido favorecido en sus dos apariciones estelares. Pedro Sánchez, un presidente que se apunta a un debate sin mirar a la cara a sus oponentes, no habría congregado entre Trancas y Barrancas más allá de Rivera. Esa ausencia en A-3 no le va a perjudicar, pero su actitud en el debate de la academia ha dejado huérfanos a sus indecisos escépticos.

Lo que no es de recibo es que un debate, tal mal producido por la Academia, qué malo todo, se programe a las diez, aunque todo el mundo dé por hecho que la hora de El Hormiguero es la mejor. El debate trasnochador debió haber comenzado a las nueve, la hora en la que debería empezar el prime time.