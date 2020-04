Una ópera-rock de fama internacional para compensar este Domingo de Ramos de imagen insólita: la Borriquilla no saldrá por calle Elvira ni en Santo Domingo se aceleran los preparativos para la Santa Cena, estampa simbólica de las ausencias que en estos días llenaban la ciudad de pasos, túnicas y capirotes, con especial incidencia en los barrios más cofradieros, Albaicín y Realejo. En una compensación que no compensa, suenen estos sones de Hosanna, exclamación de júbilo que figura en la tradición cristiana y judaica, con la que fue recibido Jesús en Jerusalén y uno de los temas más característicos de Jesucristo Superstar, la obra musical grabada en 1970 que saltó a Broadway un año después y llegó a las pantallas españolas en 1975.

Antes del estreno cinematográfico el público español había conocido este tema musical, Hosanna, como sintonía de un programa religioso que emitía TVE en la sobremesa. Un anticipo de lo que sería la aparición de Jesucristo Superstar en la cartelera del Isabel la Católica, por lo que respecta a Granada, en los días previos a la Semana Santa de 1975. La visión de Jesucristo desde una faceta humana y terrenal, un tanto revolucionaria, más que desde la divina no agradó a determinados sectores, que recibieron la película con precaución preventiva y artículos críticos y hasta condenatorios en influyentes periódicos de la entonces Editorial Católica. Jesucristo Superstar presentaba los últimos días del Mesías desde una perspectiva poco ortodoxa desde el punto de vista evangélico, aunque el Evangelio fuese su línea argumental. Desde sus primeros compases se establece una especie de rivalidad en vísperas de la entrada en Jerusalén entre Jesús y Judas, apóstol descontento con la deriva que está tomando la causa cristiana y escandalizado por la relación que difusa y lateralmente se insinúa entre el Mesías y María Magdalena.

Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, y Murray Head habían encarnado a Jesucristo y Judas en los escenarios. Norman Jewison dirigió la película, rodada en 1973, aunque a España tardaría dos años en llegar por sus problemas con la censura. Ted Neeley y Carl Anderson dan vida a los dos antagonistas de la Pasión en la gran pantalla.

A España, y en la estela del éxito de taquilla de la película, en noviembre de ese mismo año se estrenó un montaje musical producido por Camilo Sesto, entonces en la cima de su popularidad, que estuvo varios meses en cartel aunque año y medio atrás, en la primavera de 1974, Raphael había estrenado también en teatro varias de sus canciones. A Camilo Sesto en el papel de Jesucristo le daba réplica como Judas Teddy Bautista, en su primera incursión en solitario tras la ruptura con Los Canarios, grupo vanguardista de soul-rock que había liderado, más Ángela Carrasco como María Magdalena.

Si en Estados Unidos y otros países las canciones más escuchadas habían sido las de apertura, Superstar, interpretada por Murray 'Judas' Head, y I don't know how to love him (Yo no sé cómo amarlo), por Yvonne 'María Magdalena' Elliman, en España tuvo mayor éxito y repercusión la versión de Camilo Sesto de Getsemaní, que recrea la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Además de esta Hosanna, que es una canción-himno definitoria y representativa de toda la obra. Una composición coral en la que el pueblo de Jerusalén recibe a Jesucristo con 'hosannas' de júbilo y exhortaciones al Salvador: "¡Oh, Jesús, Jesús, / muéstrame tu luz!", mientras de fondo se escucha la voz de Caifás, sumo sacerdote que en la tradición cristiana aparece como máximo responsable de la crucifixión, quien desde estos primeros compases se expresa alarmado por la acogida: "Tanto clamor es un error. / Su canción es una manifestación. / Deben callar, no blasfemar". A lo que replica Jesucristo: "No pretenderás al pueblo callar. / Nadie podrá nunca retenerlos. / Si todas sus lenguas pudieras arrancar / hasta las piedras querrían cantar".

Hoy, Domingo de Ramos. La entrada de Jesús en Jerusalén, una conmemoración capital en la tradición católica.