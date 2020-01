Iván Redondo, el número dos del Gobierno

En noviembre se hacían apuestas sobre su fecha de cese como jefe de gabinete de Sánchez, pero apenas dos meses más tarde se ha convertido en el número dos del Gobierno, aunque no ocupa ninguna Vicepresidencia, ni falta que le hace. Sánchez ha ampliado tanto sus funciones que no habrá quien tosa en la mesa del Consejo si Redondo no le da autorización. Aunque no se siente en ella.

Ni siquiera Calvo podrá tomar decisiones sin el visto bueno del todopoderoso Redondo. Ya tuvieron sus más y sus menos cuando éste llegó a sentarse en mesas de estrategia electoral en Ferraz sin ser militante.

Se daba por hecha su caída en noviembre porque a él se atribuye la decisión de convocar nuevas elecciones y el resultado fue muy malo. Pero su reacción, sugerirle a Sánchez que llamara de inmediato a Iglesias, salvó la situación y hoy Sánchez es presidente y presume de su Gobierno de progreso. Conoce el oficio, trabajó antes para el PP y dejó recuerdo de hombre capaz. Y tiene una virtud: no se inmuta ante las críticas.

Su poder va a ser omnímodo. Al frente de la oficina de estrategia de futuro tendrá mando en plaza en el PSOE, y sus nuevas competencias en Seguridad Nacional implican que podría exigir ser escuchado antes de que se tomen decisiones en Interior, Defensa y hasta es posible que en el CNI. Con un área de la máxima relevancia para el nuevo Gobierno: Comunicación. Ya pueden los podemitas y los socialistas con aires de grandeza andarse con cuidado, porque será Redondo quien dé alas, o no, a sus afanes de protagonismo. Coordinará no sólo a los jefe de gabinete de los ministros sino a sus jefes de comunicación. Tendrá competencias en los medios públicos incluida la poderosa RTVE. E influirá también en los medios privados: muchas decisiones para la supervivencia de esos privados pasarán por el despacho de Redondo. Incluida la publicidad institucional. Así que más les vale a quienes pretenden mandar, llevarse bien con el número dos del Gobierno.