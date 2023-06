Ayer, los principales índices mundiales mostraron ligeros avances en una jornada con pocas referencias macroeconómicas. Los inversores centraron su atención en las declaraciones del primer ministro chino, Li Qiang, que señaló en el “Foro de Verano de Davos” que la economía de la potencia asiática crecerá en el segundo trimestre por encima del 4,5% interanual registrado el trimestre anterior.

No obstante, los inversores se mantuvieron cautos a la espera de nuevas señales que aclaren la senda monetaria de la Fed y el BCE una vez que las tasas de inflación logren aproximarse al objetivo del 2% anual. En este sentido, en el seno de la cumbre de política monetaria de Sintra, el FMI señaló que los bancos centrales deberían continuar con el endurecimiento de las condiciones financieras ante la resistencia de las presiones inflacionistas, especialmente de los bienes menos volátiles. No obstante, el organismo destacó la necesidad de vigilar el impacto de las subidas de tipos de interés no sólo sobre la actividad económica, sino también sobre la estabilidad financiera. Por su parte, desde el BCE mostraron la necesidad de llevar a cabo nuevas subidas de tipos, descartando una próxima pausa en el endurecimiento monetario.

Ante las perspectivas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte del BCE, en los principales índices europeos, el sector bancario se vio reforzado. En contraste, los valores asociados a materias primas vieron lastrada su cotización por las dudas sobre el dinamismo de la actividad económica en la segunda mitad del año.