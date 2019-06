Esta tarde, en el Auditorio de Caja Rural a las 21:30horas, se podrá disfrutar el concierto gratuito del FEX del Trío Sesendipia, formado por tres jóvenes músicos del Conservatorio de Granada: Reyes Beatriz Vela González (flauta travesera), María del Pilar García Blanco (clarinete) e Ignacio Rejón Linares (piano); en donde podremos escuchar las composiciones de Ignacio Rejón: Trashin' My Night, y la obra del joven Martín Caro Rojas: Esta gente del Sur. Grupo de excelente calidad artística.

La presencia de jóvenes promesas en el Festival debería ser la guinda y el el escaparate de una estructura sólida en la educación musical de nuestra sociedad pero desgraciadamente no es así. En muchos municipios las autenticas escuelas de música son las bandas de música, aunque no tienen ningún tipo de integración en el sistema oficial. Compaginar los estudios musicales, separados de la enseñanza general, con los estudios obligatorios es cada vez más difícil. Los estudios de grado medio en los conservatorios de música y la alternativa del Bachillerato artístico, de formaciones no integradas, tampoco ha sido una solución, aunque se han puesto en marcha algunas experiencias piloto de estudios integrados en Barcelona, Madrid o Valencia.

En la enseñanza superior de música sucede lo mismo, homologados como grados universitarios pero dentro de las enseñanzas de secundaria y las llamadas "enseñanzas especiales o artísticas" no tienen una plena integración en los estudios universitarios, ni en lo que respecta a los alumnos ni a las condiciones del profesorado. Situación que sí resolvieron hace tiempo con éxito las Bellas Artes (pintura, dibujo, escultura, diseño, restauración, etc.), el cine o las ciencias audiovisuales por solo citar dos o tres ejemplos. Problemática que se produce en los estudios de posgrado musicales, máster y doctorado, donde hay que hacer complejas piruetas con universidades que hace mucho tiempo se solucionaron en el entorno europeo, en Alemania, Francia o Portugal, entre otros.