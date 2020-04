Aparcados como estamos en este arcén del tiempo, las hojas del calendario han continuado su ritmo inexorable hasta llegar a este Viernes de Dolores, que en circunstancias normales nos situaría a dos días de la Semana Santa. El día de las Lolas, una de esas fechas que no necesitan marcarse en el almanaque, tarea que entre otras cosas resultaría baldía porque nunca es fija y su ubicación depende de las evoluciones de la Luna que, de paso, fija el Domingo de Ramos, es decir dos días antes de este viernes del 'universo Lola'. Jornada, además, muy festejada por los estudiantes, pues año tras año hasta este 2020 de nuestros pecados señalaba el comienzo de las vacaciones de primavera... En fin.

En homenaje a todas ellas, suena hoy en este cancionero la canción Lola, original de Los Brincos, grupo imprescindible para conocer la historia de la música pop en España. Cuatro jóvenes que rondaban los 20 años en 1964, cuando se formó el conjunto, como eran conocidos los grupos musicales en la época. Los Brincos nacieron con una vocación de remedo al 'fenómeno Beatles' vigente desde un año atrás. Se trataba de dar réplica a la enorme popularidad que iban acumulando los cuatro de Liverpool, también en España. Un fenómeno desbordante que podía ser canalizado y explotado a la española, como demostraron Los Brincos con una iconografía que en sus primeros momentos presentaba a los jóvenes músicos ataviados con la típica capa hispana. Tan a la española que la primera grabación, con la que irrumpieron con fuerza en las listas de éxitos se tituló así: Flamenco.

A Flamenco le siguieron otra y otras, todas bajo el común denominador del éxito: Sola, A mí con esas, Tú me dijiste adiós... Esta Lola que rescatamos para entretener la cuarentena pertenece, sin embargo, a la segunda época, cuando dos de los fundadores, Juan Pardo y Antonio Morales, abandonaron el grupo para emprender una carrera como dúo musical, Juan y Junior, a quienes también acompañó el éxito hasta 1969 en que, a su vez, se volvieron a dividir en Juan Pardo y en Junior para continuar cada uno en solitario. Lola es producción de Fernando Arbex, el líder del grupo. Autor de letra y música de la mayoría de las canciones de Los Brincos y de otros muchos cantantes y grupos españoles de esos años sesenta y posteriores, Arbex es otro nombre inscrito en el cuadro de honor de la música moderna en España.

Lola, la primera grabación de Los Brincos renovados tras la salida de Juan y Junior, es una composición más melódica que las anteriores producciones de Los Brincos. Diferente tanto en el ritmo como en la letra, una creación romántica que estuvo entre las más escuchadas en el verano de 1967, año de su lanzamiento. Un enamorado que tranquiliza a su enamorada en una de esas noches de bache en el arrobamiento. La canción presenta a ambos tortolitos bailando en noche de verano cuando la novia confiesa a su novio sentirse "muy sola". El joven la tranquiliza: "Sabes que no es verdad, / nunca te miento". La insta a que deje de llorar "porque te quiero". A lo que añade el definitivo argumento exculpatorio: "Nunca estuve con otra". Y más: "Tú eres la única, Lola". La importancia de una coma: el devenir de las notas musicales cantadas obviamente no incluye el signo ortográfico y así, de su audición, podría deducirse la sombra de una sospecha si se prescinde de la coma,"tú eres la única Lola", lo cual no despejaría del todo la duda: puede que haya una única Lola, sí; pero ¿cuántas Carmen, Mari, Pepi, Ángeles...? Fuera como fuese, el caso es que la enamorada parece satisfecha con las explicaciones del enamorado pues a continuación se adentran en arrumacos de pareja, besos en cara y boca que inducen a pensar que los enamorados han superado ese momentáneo bache, se sonríen y se miran con arrobamiento.

Notas de aliento que nos sirven también a nosotros, sufridores en este valle del confinamiento, para que seamos capaces de superar las noticias adversas que nos llegan desde el exterior.