Esperaba que A partir de hoy tuviese el aroma de Channel nº 4, aquel programa fundacional de Cuatro que produjo Gestmusic. Se estrenó el 8 de noviembre de 2005 y se prolongó en antena por espacio de dos años y medio. Y fue memorable no sólo por la presencia en el equipo de colaboradores de Máximo Huerta de Ana García-Siñeriz y Boris Izaguirre, que también, sino por la necesidad de que la televisión pública, siquiera con 14 años de retraso, incluya en su parrilla un programa diario, emitido en riguroso directo, con la chance, la madurez y el saber estar que derrochó aquel Channel nº 4. Que lógicamente, no contó con el favor del público, pero que hoy todavía sería menos visto (Supervivientes ocupa 19 de las 25 primeras posiciones en la tabla de espacios con más audiencias del mes de junio).

Exquisiteces y glamour, los justos. Y Máximo Huerta y sus amigos parecen demasiado amanerados, en el sentido más diletante de la palabra, como para interesar a esa señora de Cuenca que, como nos contaban los primeros críticos de televisión, era la que definía los gustos mayoritarios del público y a la que debían complacer los programadores.

A partir de hoy sustituye, en cierto modo, la tertulia Amigas y conocidas. Tal como está TVE, me pregunto si más que un programa de verano, matinal y de La 1, la terraza de Máximo Huerta no estaría mejor ubicada en La 2, en sus descafeinadas tardes documentales y en la temporada alta de otoño-invierno. ¡Pero si hasta una de las presentadoras de 'Este no es el programa…' es colaboradora!

A La 2 le hace falta desde hace 25 años un programa diario en directo del tipo Peligrosamente juntas, y a La 1, con su audiencia migrando hasta de sus informativos, que son la joya de la corona, no le es rentable producir programas incomprendidos para los mayores de 60 años, su público fiel (A partir de hoy logró un 5,9% de audiencia el día de su estreno).