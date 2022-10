Microbioma y cáncer

Cada año se diagnostican más de 9.000 casos de cáncer de páncreas en España, un órgano peritoneal que tiene forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Este tumor es la tercera causa de muerte por cáncer en España, por detrás de pulmón y colorrectal. Al no causar síntomas de inmediato, en cerca de un 80% de los casos no se detectan a tiempo. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Laboratorio Europeo de Biología Molecular han encontrado una firma molecular de 27 microorganismos en muestras de heces que podría predecir aquellos pacientes de alto riesgo de adenocarcinoma pancreático ductal, el cáncer de páncreas más frecuente. Se ha solicitado una patente para desarrollar un kit diagnóstico de cáncer de páncreas que detecte estos genomas microbianos en muestras de heces, de una forma rápida, no invasiva y barata.

Cuando los síntomas aparecen, suelen ser vagos e imperceptibles: coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Según indican los investigadores, "una vez se detecta el cáncer de páncreas es demasiado tarde. Necesitamos diagnosticar la enfermedad en estadios mucho más tempranos, antes de que aparezcan los síntomas, y para ello tenemos que identificar y definir la población de riesgo y disponer de buenas pruebas de cribado para detectarlo cuando aun es curable".

Datos obtenidos recientemente sugieren que los microorganismos que conviven con las células del cuerpo humano, el denominado microbioma, podrían tener un papel en el origen y desarrollo del adenocarcinoma pancreático ductal. Entre uno y dos kilos de nuestro peso corporal proviene de los microorganismos que tenemos en la piel, en las mucosas y especialmente, más de un 70%, en el intestino. Según los estudios, cuanto mayor sea la diversidad bacteriana, mejor será nuestra salud.

Los expertos realizaron un estudio caso-control único con 136 individuos a los que se les extrajeron muestras de saliva, heces y tejido pancreático para analizar su microbioma. Al contrario de lo que pensaban, el microbioma fecal estaba mayormente asociado al cáncer de páncreas, no así el oral. "Pero el cáncer de páncreas es una enfermedad con una etiología muy compleja con múltiples factores de riesgo como la edad, la obesidad, la diabetes, la pancreatitis crónica, el tabaco, el consumo de alcohol, el grupo sanguíneo y la historia familiar de cáncer", destaca Alfredo Carrato, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, y director del Grupo Irycis de la Red Española de investigación en cáncer.

Los posibles tratamientos de esta enfermedad incluyen cirugía, radiación y quimioterapia. Fumar, sufrir de diabetes, la pancreatitis crónica y algunos trastornos hereditarios son los principales factores para padecerlo. Finalmente, el alto valor predictivo de esta firma genética en heces podría servir como biomarcador para definir la población de riesgo y, de validarse en ensayos clínicos, podría utilizarse para el diagnóstico temprano del cáncer páncreas. Es lo que hay. Seguro.