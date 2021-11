Quienes se encuentran asentados en el espacio público están obligados a guardar las formas y medir el alcance de sus palabras. De lo contrario pueden quedar atrapados en las hemerotecas que tanto nos sorprenden y, en ocasiones, nos devuelven a tiempos no tan lejanos donde los disfraces para convencer aparecen ya con demasiados agujeros.

Tras quitarse el envoltorio, al diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique se le están viendo unas entretelas tan mal pegadas -antes se cosían- que no le hubieran permitido pasar ni la primera prueba de Maestros de la Costura. Tras la exitosa manifestación el pasado 23 de octubre de las feministas en Madrid, donde se dieron cita alrededor de 6.000 mujeres, el señor Echenique sólo sintió náuseas. El motivo de la protesta fue relanzar los pilares básicos de la agenda feminista sustentados en la abolición de la prostitución, el fin de todas las violencias contra las mujeres –incluidos los vientres de alquiler- y el freno a las leyes de identidad de género.

Las mujeres, que sabemos mucho de náuseas durante los embarazos, somos conscientes del malestar que producen. Pero, no sólo la gestación revuelve el estómago. Los atracones también nos pueden hacer vomitar y, quizás, haya sido el problema del señor Echenique pues, lo del embarazo, tiene pocas posibilidades. Digerir esa ingesta masiva de feminismo no le ha debido sentar bien. Los manjares, aunque sean exquisitos, hay que tomarlos con moderación, especialmente si el cuerpo no se encuentra preparado para ciertas viandas.

No está claro si fueron las náuseas las que nublaron el entendimiento del señor Echenique que se permitió calificar de “basura tránsfoba” la impecable pieza informativa que emitió TVE sobre la manifestación que, para el diputado, era sólo una “pequeña concentración”. Es entendible que para este representante público, cuyo partido ha hecho bandera de la Ley Trans, la petición de dimisión de su ministra Irene Montero sea de difícil digestión pero no estaría mal que se aplicara la expresión que tanto le gustaba utilizar a su máximo dirigente cuando acusaba a otros de “tener la piel muy fina”.

Señor Echenique, una vez rasgado el disfraz del que no quedan ya ni las costuras, no se diferencia mucho de aquellos que siempre han querido apropiarse de los medios públicos a voluntad, contar con periodistas al dictado y elaborar las escaletas para mayor gloria de sus siglas. Hay que estar a la altura, señor diputado, elevar la vista más allá de su atalaya para entender que los insultos son más propios de otros espacios. Pedir la dimisión de una ministra no debe provocar náuseas sino llamar a la reflexión porque no es entendible que con más de 6.000 mujeres en la calle el Ministerio de Igualdad no haya dicho nada.

Utilizar los cuerpos de las mujeres como mercancía, alentar a quienes pretenden usurpar sus espacios y elaborar leyes contra la salud de los menores no forman parte de la agenda feminista. Tampoco silenciar a los medios de comunicación, imponer censuras ni manipular los datos. Será mejor que haga un buen acopio de Primperan. No es caro, aunque no será ese su problema.