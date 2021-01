Obesidad y Covid

Hemos relacionado la obesidad y mortalidad en pacientes diagnosticados con Covid-19. Los resultados porceden de un estudio de la Organización Sanitaria Integrada Tartof SY publicados en Annals of Internal Medicine que explica que la obesidad juega un papel importante en el riesgo de muerte por Covid-19, particularmente en pacientes masculinos y poblaciones más jóvenes. En estos datos destacan el papel de la obesidad severa sobre los factores de riesgo relacionados, proporcionando un objetivo para la intervención temprana. Encontramos una asociación llamativa entre el IMC y el riesgo de muerte entre los pacientes con un diagnóstico de Covid-19; esta asociación era independiente de las comorbilidades relacionadas con la obesidad y otros posibles factores.

Los datos también sugieren que el riesgo puede no ser uniforme en diferentes poblaciones, con un IMC alto más fuertemente asociado con la mortalidad Covid-19 en adultos más jóvenes y pacientes varones, pero no en pacientes mujeres y adultos mayores. Las comorbilidades relacionadas con el estado inmunocomprometido y el infarto de miocardio anterior aumentaron el riesgo; sin embargo, otras comorbilidades a menudo correlacionadas con la obesidad estaban menos prominentemente asociadas con la mortalidad. A diferencia de otros informes, no se detectó un efecto independiente de la raza/etnicidad. La tasa de mortalidad del 2,98% fue consistente con los datos previos del condado de Los Angeles (2,94% de las que dieron positivo en el mismo período).

En resumen, el estudio confirmó que la obesidad estaba fuertemente asociada con el riesgo de muerte entre nuestra población de estudio de pacientes con Covid-19.

Los pacientes varones y jóvenes con un IMC alto parecían estar en un riesgo particularmente alto. El estudio, realizado en un entorno asistencial estadounidense, de prepago con un acceso más igualado a la atención, no se detecta un riesgo elevado asociado a muchas de las características sociodemográficas y clínicas observadas en la literatura anterior.

Aunque no podemos esperar desagregar las constelaciones de factores sociales y clínicos que contribuyen a las disparidades de salud y a las condiciones crónicas multifactoriales en los pacientes, los datos del estudio ayudan a definir los principales impulsores de los resultados adversos. Principalmente, se demuestra el papel principal que la obesidad grave tiene sobre otros factores de riesgo altamente correlacionados, proporcionando un objetivo claro para la intervención temprana o la prevención.

Los hallazgos también revelan la afliciente colisión de 2 pandemias: Covid-19 y obesidad.Dado que la Covid-19 sigue extendiéndose sin cesar, hay que centrar nuestros esfuerzos inmediatos en contener la crisis en cuestión. Sin embargo, los estudios también subrayan la necesidad de futuros esfuerzos colectivos para combatir la fuerza igualmente devastadora y potencialmente sinérgica de la epidemia de obesidad.

La vitamina D nos nutre y ayuda a absorber el calcio y, por lo tanto, necesario para mantener sanos los huesos. Además de esta función vital, la vitamina D es importante para el sistema nervioso y muscular, y completamente esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora, además, se sabe que tener un déficit de vitamina D está relacionado con la obesidad y el sobrepeso.