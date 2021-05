El PSOE-A y sus primarias

Me acaban de poner la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, y quizás como efecto secundario, me ha dado por escribir sobre análisis político, cuando yo siempre me centro en temas de educación o cultura que son lo mío.

Un partido político que ha gobernado nuestra Comunidad Autónoma durante 37 años (algunos hablaban de 40 años porque se les habían hecho muy largos), en concreto desde 1978 de forma ininterrumpida hasta enero de 2019, siendo sustituido por un gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, que contó con el apoyo de Vox para alcanzarla mayoría absoluta. Todo esto ocurría después de haber ganado nuevamente las elecciones pero no con una mayoría suficiente para formar gobierno.

Pues bien, después de haber pasado más de dos años y cuando nos encontramos saliendo gracias a la vacunación de la pandemia, los socialistas andaluces nos encontramos en pleno proceso interno de primarias para elegir a nuestro candidato/a a presidir la Junta de Andalucía ante el temor que el efecto Madrid pudiera llevar a un adelanto electoral al próximo otoño en nuestra Comunidad. Ya se sabe que aunque el señor Moreno lo niega una y otra vez casi nadie lo cree.

La compañera Susana Díaz, que fue nuestra última candidata y además es la Secretaria General, quiere repetir porque ganó las elecciones y espera volver a ganarlas. Es una aspiración normal, humana y legitima que va a pelear con todas sus fuerzas, como sabemos todos los que la conocemos. No piensa dar un paso al lado y afirma que ella solo está centrada en volver a recuperar el gobierno que perdió.

El compañero Juan Espadas, alcalde de Sevilla en la actualidad, piensa como muchos compañeros/as que ha llegado el momento de preparar un nuevo proyecto que ilusione y nos lleve de nuevo al gobierno en Andalucía. Los tiempos han cambiado y hay que trabajar con nuevos métodos, nuevas propuestas y nuevos equipos.

Y el tercero en discordia el compañero Luis Ángel Hierro, ex diputado nacional y profesor de economía de la Universidad de Sevilla, que defiende un proyecto "netamente andalucista" y de izquierdas.

Serán unas primarias reñidas, en las que lo lógico sería la victoria de Susana o Espadas, pero habrá que esperar a las votaciones del 13 de junio para saber el resultado final tras la votación de los militantes. Lo importante viene precisamente después que es "coser el partido" algo que siempre se dice y resulta tan difícil y más con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Es la hora de los militantes, y yo que soy militante de base de la ciudad de Granada apuesto, he avalado y votaré a Juan Espadas. Todos los compañeros me parecen validos, pero este es el momento de Juan, que pretende impulsar un nuevo proyecto ilusionante elaborado a pie de territorio con aquellos que trabajan y conocen los problemas reales de los andaluces, los alcaldes y alcaldesas y los concejales y concejalas de nuestros pueblos y ciudades. Un proyecto participado y elaborado desde abajo, para no perder la perspectiva en ningún momento.

Espadas tiene el mérito de estar uniendo ya a militantes que estuvieron en bandos diferentes, con Sánchez o Susana y ahora están hombro con hombro con Juan. Por eso, él afirma con claridad que representa la unidad del partido en un tiempo nuevo, en el que necesitamos ilusionar a los andaluces para volver con nuevo proyecto y nuevas soluciones.

Por mucho morbo que les dé a los medios de comunicación, no estamos en un nuevo enfrentamiento político de Susana y Sánchez, eso ya pasó a la historia. Estamos en un tiempo nuevo en el que necesitamos un nuevo proyecto y nuevas formas de gestionar, por eso muchos compañeros/as, que en su día apoyamos a Susana y que la seguimos valorando en su trabajo y la respetando como nuestra Secretaria General, estamos ahora con Juan Espadas que tiene acreditada su gestión progresista y su facilidad para el diálogo que la izquierda andaluza necesita.

Pase lo que pase en estas primarias, lo importante es aceptar el resultado sin malas caras y ponernos todos detrás del candidato que salga elegido, Andalucía no puede esperar. Hemos hecho autocrítica y esta tierra no puede seguir más tiempo bajo el chantaje de la ultraderecha.

Los socialistas estamos preparados y los andaluces y las andaluzas nos están esperando.