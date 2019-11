Parque temático

Nunca se ha hablado tanto de Sevilla como ahora. Al menos no desde la Expo 92, que puso el foco mundial en mimilenaria urbe. Ahora, los premios MTV (MTV EMA para los entendidos en materia) han llevo a Sevilla a ser el centro de todas las miradas a nivel internacional. Tres días de conciertos, con los Green Day como cabeza de cartel, y la entrega de galardones esta noche no son moco de pavo para la fama mundial de una ciudad.

Colocada de nuevo en el mapa -del que fue eliminada una vez terminó el Siglo de Oro-, Sevilla parece renacer de sus cenizas. Primero fueron los Ondas, luego vinieron los Goya y ahora el salto internacional con los MTV. Lo siguiente serán los Oscar, tiempo al tiempo. Todo premio es poco sin con ellos se logra inocular en el extranjero el buen nombre de la ciudad. Empresarios y entidades públicas se frotan las manos cual mosca que mira deseosa la siguiente defecación sobre la que posará sus patas.

Que el mundo ubique Sevilla en el mapa nada más que puede traer ventajas a una ciudad en la que el turismo parece ser la única tabla salvavidas. Después de esta noche, no sólo los japoneses rondarán la calle Sierpes a las cuatro de la tarde un 15 de agosto. Ahora, ciudadanos de Nepal, vecinos de Cincinnati y habitantes de Tombuctú llegarán en tropel a Sevilla para conocer la ciudad en la que se entregaron los premios MTV y, además, sirvió de localización para algunas escenas de Juego de Tronos (como si antes no se hubiese rodado nada aquí). Parte de la población autóctona se dará golpes de pecho y henchida presumirá de ser ciudad elegida para tan grande evento. Otros, los anticuados, caminaremos cabizbajos con una única reflexión: ¿No es Sevilla la ciudad de Murillo y Velázquez? ¿No es la ciudad que vio nacer a los hermanos Machado? ¿No son sevillanos ilustres Trajano, Miguel de Mañara o Chaves Nogales? ¿No fue Sevilla la que albergó el encuentro de la Generación del 27? ¿No es Híspalis cuna de cultura y conocimiento? Pues no, es la ciudad que acogió los MTV y se consolidó como el parque temático en el que lo importante es la foto en la calle y no quién la habitó o quién la recorrió. Sevilla está en el punto de mira del mundo pero el mundo sigue sin saber dónde está Sevilla.