Patriotas sin banderas

En estos días de tanto exhibicionismo de banderas y de tanta ostentación de españolidad me ha dado por pensar en el fraudulento significado del patriotismo.

He tenido la fortuna de viajar a otros países a participar en congresos o dictar conferencias y cuando me han presentado como profesor o académico español me he sentido orgulloso. Sabía que en esos momentos representaba a mi país y considero que por lo general he dejado una buena impresión de él. He procurado trabajar honestamente en mi profesión y siempre que he tenido oportunidad he destacado las bondades de España (es un referente mundial en donación y trasplante de órganos, en almacenamiento de energías renovables, en hostelería y restauración, en derechos y reconocimientos a la comunidad LGTBIQ…), lo que no me ha impedido criticar las carencias, las irracionalidades o las anomalías que percibo.

Luché contra la dictadura de Franco y ayudé a restaurar las libertades y la democracia en España, en la calle y en las instituciones, y no he dejado de apoyar causas que me han parecido justas, sobre todo las relacionadas con la ampliación de los derechos sociales y políticos, especialmente los de personas y grupos más vulnerados.

Me relaciono habitualmente con niños hospitalizados, internos del centro penitenciario, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, niños y adolescentes en riesgo de exclusión… con el fin de que se sientan atendidos y considerados. Cuando era muy joven tuve oportunidad de conocer las penalidades y esperanzas de emigrantes y exiliados españoles en países europeos, lo que me hizo especialmente sensible a la suerte de quienes han tenido que abandonar su país de modo forzado, por lo que procuro que los inmigrantes o los refugiados que llegan a España ahora se sientan acogidos y reconocidos.

Defiendo sin ambigüedades la educación, la sanidad y los servicios públicos, y nunca he defraudado a Hacienda. Me asomo cada tarde a mi ventana a aplaudir el esfuerzo del personal sanitario y de todos los trabajadores que han contribuido a sostener el país durante la pandemia provocada por el Covid-19. Me siento comprometido no con mi país, en abstracto, sino con la suerte concreta de los ciudadanos que lo conforman, que son los que realmente existen. Durante estos meses de confinamiento he contribuido a que organizaciones médicas y personas voluntarias pudieran atender necesidades básicas de muchas personas, sobre todo niños. Me parecía que debía hacer lo posible para que nadie cerca de mí padeciera hambre o desatención. Me alegro por igual cuando la selección española de fútbol gana un campeonato y cuando los paleontólogos de Atapuerca descubren un nuevo cráneo o una nueva mandíbula.

Por todo ello, y algunas cosas más, he considerado que alguien que juzgara con imparcialidad podría considerarme un patriota, sin que por ello tuviese obligación de alardear ni de utilizar esa condición contra otros. Un patriotismo callado y prudente, como el de tantos cientos de miles de españoles. Pero a lo mejor estoy confundido y el patriotismo es cuestión de aspaviento y griterío.

No me gusta, sin embargo, la fiesta de los toros, aun cuando he tenido amigos verdaderamente enamorados de ella, ni tampoco la caza y los macabros rituales que la rodean, y he reprobado las bárbaras costumbres de algunos de mis compatriotas de hostigar a novillos con bolas con fuego en las astas, arrojar cabras desde los campanarios o tirar de un ganso colgado de una cuerda hasta arrancarle la cabeza. Supongo que para el patriotismo oficial esos son defectos intolerables.

Nunca he congeniado con las intenciones o los razonamientos nacionalistas. Me fatigan la belicosidad, la obsesión por la diferencia, la superioridad tribal, las falsedades históricas o las fidelidades sin fisuras que los sostienen. Estar pendientes constantemente de la identidad, de lo que nos distingue de los demás, es bastante penoso. El nacionalismo exige además adversarios y confrontación, lo que debe resultar agotador. Pienso que son preferibles la afabilidad y la cooperación.

Por si fuera poco no me gustan las banderas. No guardo ninguna en mi casa, no las he colgado nunca en un balcón, no recuerdo haberlas ondeado públicamente. Pueden tener para muchos un irresistible valor emocional, pero a mí me dejan indiferente, lo que me incapacita para comprender qué quieren expresar quienes las exhiben tan profusamente estos días. ¿Quieren indicar quizá que son ardientes defensores de la sanidad pública o el ingreso mínimo vital, que demandan más ayudas sociales para las personas necesitadas del país, que creen en una justicia igual para todos y rechazan los privilegios y abusos de los poderosos, que están en contra de toda clase de corrupción, que exigen más inversiones en investigación científica? No acabo de enterarme y a lo mejor es tan solo una expresión estrafalaria de sectarismo y revancha.

Por supuesto, no se me ocurriría jamás enrollarme una bandera al cuerpo, ni cosérmela en la mascarilla que llevo y, menos aún, colocarla en la correa del perro con el que paseara, si lo tuviera. Todas me parecen formas grotescas e irrespetuosas de utilizar un símbolo que se supone que representa a todos. Desde luego nunca pensaría utilizarla como arma contra otras banderas u otros compatriotas. Sería una bufonada, cuando no una temeridad. Prefiero el lenguaje articulado a la tela y los colores. Me pregunto si esa desafección hacia las banderas me hace menos patriota que un abogado que blanquea el dinero de los más ricos o que un comerciante que me pregunta si quiero pagar con o sin IVA, aunque ambos lleven la bandera de España en la solapa de la chaqueta o en una pulsera de goma.

Me da entonces por pensar que se puede vivir en paz sin banderas, sin proclamas, sin estridencias, sin gesticulaciones, practicando discretamente el patriotismo de la razón, la mesura, el civismo, la honradez, la solidaridad y el entendimiento.