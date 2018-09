Puertas y la conexión extremeña

Siempre me llamó la atención la historia del Extremadura de Almendralejo. No sé si habrán estado allí pero es algo así como si Motril hubiera jugado en Primera División. El Francisco de la Hera emerge entre naves industriales, normalmente ganaderas. Llama la atención que en aquella comunidad, los dos equipos que han militado en la máxima categoría no hayan sido los de sus cabeceras de provincia. Eso imprime carácter, y el Extremadura, sea este nuevo surgido en el declive del histórico, tiene algo especial. Un campo donde el Granada ha sufrido mucho, que aprieta como lo hizo ante los de Diego Martínez para que el club orgullo de una región les mantenga en el fútbol de élite.

El Granada salió victorioso de un estadio difícil, donde escribió una de las páginas más importantes y también infravaloradas por todo aquel que no rezuma granadinismo. Fue el ascenso del 'B', felizmente hoy Recreativo, a Segunda B. Un hito inesperado logrado con gente del fútbol modesto de la provincia, y con otros jóvenes de patrias cercanas como lo era Antonio Puertas aunque no jugó en aquella cita. En aquel campo de donde contribuyó a aquel ascenso histórico, el almeriense se ha reivindicado y ciertamente, es un peso que todos nos quitamos de encima.

Puertas se fue al Almería hace unos años esperando la oportunidad que aquí se le negaba. Volvió el curso pasado para triunfar allí donde creció y avalado por un último semestre de gran contrato con el equipo de su tierra. Pero Puertas fue víctima del equipo y de sus propias inseguridades. Una vez parece que en este Granada de Diego Martínez han desaparecido las castas, Puertas toma protagonismo destacando dentro de un nivel homogéneo de rigor y corrección que está haciendo ser a este conjunto un bloque a tener en cuenta. Ya sea por un lado o como segunda punta, donde siempre vi sus mejores partidos con el filial. Ojalá siga creyéndose importante porque con las facultades que tiene, a Diego le va a poner las cosas difíciles para montar un ataque donde nadie ha estado por debajo de nadie.