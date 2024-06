De manera desigual, en Europa se dieron rebotes moderados de los índices que registraron mayores caídas la semana pasada tras el anuncio de elecciones legislativas en Francia. Destacó el rebote del CAC 40 francés de un 0,9%. Por su parte, el Íbex 35 cerró con una caída de un 0,3% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,9%. Las acciones europeas cerraron la semana con cuatro sesiones en rojo, tras las garantías de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen de que respetará las instituciones políticas si gana las próximas elecciones parlamentarias anticipadas.

En cuanto a los tipos de interés, continúan las señales de que los bancos centrales no tendrán prisa por recortarlos. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, afirmó que la agitación en los mercados de bonos de la Eurozona no es desordenada por ahora, si no que viene por una causa particular, la situación en Francia, restando importancia a la necesidad de que el BCE intervenga. Por su parte, el Gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, comentó que para que se produzca un recorte de los tipos de interés en septiembre hace fala que mejoren las perspectivas de la velocidad a la que el BCE espera que se reduzca la inflación. Esto hace pensar que el siguiente recorte se producirá en octubre, 4 meses después de la primera rebaja de 25 puntos básicos.

El barril de Brent, tras el ascenso de la semana pasada, que fue el mayor desde el inicio de abril, volvió a subir a pesar de los débiles datos de expansión industrial y de inversión en activos fijos de China en mayo, consolidándose por encima de la cota de 83 dólares/barril.