Reflexiones sobre el 40 Congreso Federal del PSOE

Comienzo estas reflexiones con una convicción. Ha sido, en general, un buen Congreso. Hemos hecho lo que teníamos que hacer en el momento actual, darnos una buena dosis de energía, de emoción y de reencuentro, en un marco de reivindicación de la socialdemocracia, frente a la ofensiva neoliberal, conservadora o directamente fascista. Creo que así hay que reconocerlo y reconocernos en ello. Energía, emoción y reencuentro también de cara a la sociedad, pues la presencia de todos los Secretarios generales que el PSOE ha tenido desde el congreso de Suresnnes acredita que somos un proyecto colectivo y con una continuidad histórica en la que se ven reflejadas varias generaciones de españolas y españoles, que ven en el proyecto socialista un modelo global, al margen de cada concreta coyuntura histórica.

Proyecto global que se ha visto reforzado por la presencia y participación de los líderes de los dos grandes sindicatos de clase de este país (UGT y CCOO), de un buen número de representantes socialistas de varios países de Europa y del mundo, así como de representantes de decenas de asociaciones y colectivos, lo que refuerza la inequívoca vocación socialista de trabar alianzas estables con otras fuerzas sociales y ciudadanas, para conformar un gran bloque de progreso que ofrezca a la ciudadanía un modelo de sociedad justo, solidario, sostenible e igualitario.

En mi opinión, ese evidente éxito del Congreso, no hacía necesaria la búsqueda de tanta unanimidad en el desarrollo del mismo, ni el empeño de conseguir la misma a toda costa. La proyección de un Congreso de unidad y de fortaleza, evidentes, no está reñida con ejercitar un debate amplio y sosegado en torno a los muchos y trascendentes momentos políticos de la etapa anterior. Resulta evidente la fortaleza electoral nacional, autonómica y municipal del PSOE, acreditada en las victorias electorales del último periodo, pero ese dato no puede hacernos olvidar algunos fracasos que exigen reflexión y análisis de las estrategias desarrolladas, para no incurrir en el futuro en algunos errores.

Todas y todos nos enorgullecemos, en términos generales, de la labor del gobierno de coalición, asumiendo y comprendiendo que estamos ante la primera experiencia de coalición en España desde la reinstauración de la democracia, pero contribuiría mejor al análisis de la situación, una cierta profundización en las causas de la repetición electoral de 2019, en la propia explicación del contenido programático del acuerdo de gobierno o en las dificultades para trasladar con normalidad, tanto en sede parlamentaria, como en la propia sociedad, cómo se priorizan las medidas contenidas en dicho acuerdo, y el papel que el Partido, como fuerza sustentadora del gobierno, ha de tener en esas tareas . Considero que la unidad y fortaleza del proyecto socialista en España en absoluto se resienten con la reflexión y el debate constructivo y leal al respecto, mas bien se robustecen.

El PSOE es, sin duda, el partido más democrático de España. Afirmación que conviene ratificar permanentemente con nuestra praxis interna, para que el valor de la militancia no se vea mermado. Por ello, no considero que haya sido acertado la elevación del número de avales necesarios para la celebración de primarias y para adquirir la condición de candidata o candidato en los procesos democráticos internos. Estoy firmemente convencido de que no es un tema menor, pues el aval público nunca puede ser un obstáculo al ejercicio del sufragio pasivo, ni tampoco que sea un asunto que debamos estar modificando en función de circunstancias que nunca serán mas poderosas que la garantía democrática que supone aspirar, con la responsabilidad que ha de suponerse a la militancia socialista, a ostentar responsabilidades orgánicas o públicas. Defendí, lealmente, en el propio Congreso el mantenimiento del número de avales que había vigente, y democráticamente, ganó la opción de su elevación.

Con todo, ha sido un buen Congreso. Ahora queda trabajar para desarrollar lo aprobado, para impulsar medidas que transformen nuestra economía y la hagan más sostenible. Para avanzar en la transformación digital y en la competitividad empresarial. Para mejorar la regulación del marco de relaciones laborales. Para avanzar en más derechos y libertades. En definitiva, para seguir siendo útiles a la sociedad y mejorar la relación con la ciudadanía. Para seguir ilusionando a las españolas y españoles con nuestro modelo de sociedad.