Retirarse como privilegio

En estos últimos meses la retirada de grandes deportistas está a la orden del día. No son pocos los nombres que han decidido finalizar su carrera y no iniciar en septiembre una nueva pretemporada. Personificando hacia mi terreno, Navarro, Ginobili y Boris Diaw, entre otros, no volverán a vestirse de corto. Pero lo que me ha llevado a escribir esta columna no es el hecho de la retirada en sí, sino las palabras y el uso del 'gran FOCO' que tienen estos profesionales en su poder.

El pasado lunes se viralizó un vídeo por Twitter en el que le preguntaban a Manu Ginóbili (15 temporadas en la NBA y cuatro anillos con los Spurs, entre otros logros) si le había faltado algún sueño por cumplir. Contestó que ''NO'' y retóricamente preguntó: ''¿Qué hubiera cambiado un campeonato o un trofeo más?''

Observar el recorrido de este tipo de REFERENTES nos permite ver que ser competitivo, dar el cien por cien y/o querer ganar a toda costa no tiene por qué solaparse con saber absorber las experiencias vividas y añadirlas a tu mochila, que al fin y al cabo es lo que luego te hace mejorar, crecer y ver las cosas con la perspectiva y las gafas correctas.

Siempre lo diré, el deporte profesional es un premio de poder disfrutar y vivir con lo que más te gusta. Desgraciadamente, eso no lo puede decir mucha gente. Por eso es un PRIVILEGIO. Historias, momentos y amigos, todo esto se convierte en evolución para ser una mejor versión de ti mismo en todo lo que practicas a diario fuera del deporte (padre, espos@, persona y trabajador). Cuando te sales de esa carretera, lo ves todo de otra manera, con otra perspectiva.

EL APRENDIZAJE SE CRISTALIZA. Obviamente si le preguntamos a todos los deportistas retirados, muchos no nos dirán eso. Esto es porque no es un proceso automático, ocurre cuando SABES RECORRER EL CAMINO. No se enseña en universidades ni en institutos, ni siquiera en casa. Es un recorrido paralelo que cada uno tiene que llevar consigo mismo, de manera que ese reto saque lo mejor de nosotros y que, cuando saque lo peor, sigamos sabiendo responder ¿por qué? Volvemos a lo mismo, conocerse depende de cada uno y no van a venir a hacerlo por ti.