Rocío y Ortega Cano

José Ortega Cano también se encuentra en el punto de mira. El paso al frente de Rocío Carrasco en televisión ha puesto al torero en una posición muy complicada. El marido de Ana María Aldón se ha mostrado muy tranquilo ante todo lo que está por venir y ha asegurado que la relación con la hija de Rocío Jurado ha vivido grandes altibajos: "Siempre la he tratado fenomenal... Yo la he defendido mucho porque desde muy niña, ella siempre se ha portado muy irregularmente..." Mucho se ha especulado sobre su matrimonio con Rocío Jurado y hasta Gloria Camila se ha sincerado y ha confesado que "había subidas y bajadas..." Pero Ortega Cano, al igual que el resto del clan Mohedano, está en el disparadero mediático le guste o no y, por fin, se ha destapado su actitud con Antonio David en Los papeles de la Rota, la última entrega de Montealto: regreso a la casa.

El último viernes se emitió este documental con el testimonio ante el Tribunal Eclesiástico de Sevilla de la familia de Carrasco y la declaración literal de Ortega Cano confirma palabra por palabra lo que la hija de La más grande ya avanzó en la primera parte de su documental. "Ya se empieza a dejar ver, su envanecimiento y su soberbia", dicen estos papeles con las palabras del torero. Y no se queda ahí.

Ortega Cano, que hace unos meses negaba haber visto ningún comportamiento negativo de Antonio David Flores y estar ajeno al maltrato que ha sufrido Rocío Carrasco, dijo como testigo de la hija de Rocío Jurado en La Rota: "No solo no tenía amor a su esposa, pero ni a sus hijos, ni a sus propios padres pues estos me llamaban a mí para saber como está su hijo". "El matrimonio que Antonio David había contraído tenía más valor hacia fuera, hacia el lucimiento social. Lo que pretendía era montar el escándalo y vivir del escándalo. David ha hecho fortuna por este camino, y lo sigue haciendo: ha encontrado una mina en este pleito", manifestó el diestro.

José Ortega Cano también contó en el proceso de nulidad del matrimonio de Rocío Carrasco y Antonio David que cuando Rociíto vivía en Argentona y tuvo un accidente de moto, les visitaron en Barcelona y el ex guardia civil tuvo un comportamiento "muy soberbio" con Rocío Jurado. "Tuve que hacer como que no lo había oído para que aquello no terminara en guerra. Pero ya entonces pronuncia Antonio esta frase: vosotros no conocéis mi otro yo", declaró.

En el documental también se ha rescatado la brutal discusión de Ortega Cano y Antonio David por la famosa llamada en Salsa Rosa donde le recriminaba su mal comportamiento con Carrasco. Palabras que luego quedaron en el olvido. Hasta hoy.