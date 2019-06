Siempre queriendo y nunca olvidando

Seis años, seis. Seis desde que en 2014 escribiera un artículo para que nada ni nadie, entonces, hoy y mañana, pusiera en peligro la Fiesta. Hoy podemos decir con orgullo que aquellos que quieren acabar con las tradiciones, con nuestra Fiesta Nacional, lo van a tener más complicado gracias a que la unión hace la fuerza. Pero no podemos bajar la guardia.

Por este motivo y como miembro de la Fundación Toro de Lidia, presidida por Victorino Martín, aprovecho la ocasión para animarles a formar parte de esta gran familia, ya que tenemos la obligación y el deber de promover la defensa y difusión de la tauromaquia.

¡Y por fin llegó la Feria Taurina! Una feria cargada de festejos que no va a dejar indiferente a nadie. Además de la celebración del II Certamen de Novilladas en Clases Prácticas que nos han ocupado las tardes del lunes, martes y miércoles y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación José Tomás, la empresa Lances de Futuro y la Escuela Taurina de Granada, tenemos un cartel de lujo.

Aprovecho estas líneas para saludar en nombre de todos los aficionados granadinos a los amigos que nos acompañan de fuera de nuestra tierra y más allá de nuestras fronteras. Disfruten de estas tardes de embrujo, dentro y fuera de la plaza. Granada es la ciudad de los sueños, es la ciudad donde todo es posible. Granada enamora.

Nos iba a visitar el triunfador absoluto de la feria de Sevilla y recién proclamado rey hispalense, Pablo Aguado, otro nombre para la historia con un aroma lo más parecido a Curro Romero y que había despertado gran expectación entre los aficionados ziríes. Desde aquí le deseamos un pronta recuperación por su grave cogida de lleno entrando a matar en la Corrida de la Prensa, aunque dada la casta del torero no perdemos la esperanza de verlo el próximo jueves en el coso granadino.

Les decía que va a ser una Feria que no va a dejar indiferente a nadie. Otro nombre, Aquilino Girón, novillero bastetano que debuta con picadores y que tiene la responsabilidad añadida de hacerlo por estar en su tierra y ante su afición.

Como tampoco nos va a dejar indiferente el maestro José Tomás, de la mano del empresario José María Garzón, único hombre capaz de anunciar al torero en España. "No me gusta aparentar lo que no siento". Como saben, el maestro no es muy dado a hablar pero cuando lo hace irradia frases, como ésta, llenas de sentimiento. La vuelta del mito de Galapagar a la Plaza de Toros de Granada (2014) ha supuesto un verdadero revulsivo para los aficionados al toreo, colgando el cartel de "no hay billetes". Permítanme la osadía, pero me apostaría con ustedes un copita de manzanilla si algún pariente, amigo o conocido, no les ha llamado para preguntarles por alguna entrada para la tarde del sábado…

Y, cómo no, felicitar a nuestro torero alhameño, Santiago López, por sus cincuenta años de alternativa (Monumental Frascuelo, 8 de junio de 1969). Aquella tarde cortó tres orejas y rabo, saliendo a hombros junto a sus compañeros de lidia Diego Puerta y El Viti. Me quedo con sus palabras como apoderado: "Mi mayor satisfacción ha sido José Tomás; y mi gran obra, El Fandi".

Les he dicho que Granada enamora. Y el toro, también. Cito a Agustín de Foxá, poeta y polémico diplomático español: "El único músculo importante en el toreo es el corazón". Añadiría, con su permiso, como en la vida misma. Por eso, un consejo. Ame a la mujer u hombre a quien le guste los toros porque entiende de templanza, valor, vergüenza y arte. Las corridas le ha enseñado el valor de la vida y la muerte, la vida es como una tarde de toros para ellos. Yo he tenido esa suerte y fue precisamente aquí, hace un año, en nuestra Monumental Frascuelo.

Me despido como lo haría mi buen amigo Manolo Fernández: "Siempre queriendo y nunca olvidando". Empresario durqueño y gran aficionado que nos ha dejado este año.