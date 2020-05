Las videollamadas llegaron como un recurso de emergencia fresco para alimentar los programas de actualidad durante la pandemia. No es sólo un soporte temporal, sino que se ha instalado como herramienta inmediata para testimonios de analistas y protagonistas allá donde se encuentren, incluso en el último confín ajeno.

Las imágenes de las llamadas bajan bastante en calidad a la textura del plató o de la conexión del reportero pero el espectador ya se ha acostumbrado a estas inserciones tomadas por las orejas de las escenas caseras que vemos a diario a través del móvil. Aunque el coronavirus nos haya dejado sus hábitos como costumbres firmes durante mucho tiempo hay que insistir en que la televisión tiene que seguir haciéndose como televisión: con recursos de calidad, en los platós, en las unidades móviles y en una producción exigente de cara a unos espectadores que, ya hemos dicho en bastantes ocasiones, está a punto de marcharse para siempre del televisor .

Los entrevistados ya deben mentalizarse que el aire provisional de la videollamada debe tener su cuidado: ubicarse ante un fondo que no dé vergüenza, iluminarse con cierta intención y pertrecharse de una conexión que no deje congelado o en formato de piezas de lego al compareciente. Si el skype se acepta en imagen cotidiana qué menos que los programas y sus conectados, estén ya confinados o no, mejoren esta vertiente de rotunda proximidad.

Hay invitados vivos, con chispa, capaces de convertir una entrevista en algo más, incluso en un sagaz publirreportaje. En Espejo público hablaban este lunes con Ángel León, el chef del mar, desde su restaurante en "Puerto de Santa María" (término de burofax, el nombre es El Puerto de Santa María). El creador hablaba desde su móvil y de manera hábil sólo tuvo que cambiar de cámara en un segundo para mostrar las dependencias y el entorno de Aponiente. Cómo una simple videollamada se puede en un oportuno spot que reafirme que Andalucía siempre sabe acoger.