Tacto y contacto

Los sucesos traumáticos e inesperados nos hacen comprender a menudo algunas verdades elementales. Esta es una de ellas: tocar, abrazar, acariciar, tomar de la mano, poner el brazo en el hombro... son gestos que sostienen, alientan y alegran la vida. Ahora que estamos sufriendo su carencia quizá nos demos cuenta de su importancia, de la pesadumbre de vivir sin la cordialidad del tacto.

Hace un tiempo proliferaron en todo el mundo unas acciones que tan pronto como aparecieron se esfumaron. Personas de distintas edades salían a las calles sosteniendo un cartel en el que estaban escritas dos simples palabras: free hugs, calins gratuits, abbracci gratis, abrazos gratis… Muchos transeúntes, a veces atrevidos y a veces indecisos, se acercaban a aquellos desconocidos y recibían, y también daban, un abrazo más o menos intenso, más o menos prolongado. Lamento que fuese un movimiento efímero. Aquellos gestos tenían sentido, regalaban reconocimiento, consideración, humanidad compartida. El desinterés con que se ofrecían era lo que daba valor a aquellos abrazos.

El tacto es terapéutico, confortador. No es necesario recurrir a las evidencias científicas, que son numerosas, para entender ese efecto. Lo sabemos por experiencia, todos hemos ofrecido y todos hemos recibido manos y brazos en momentos de dolor o aflicción, y también de felicidad. Necesitamos desde el nacimiento la cercanía de otros cuerpos para sobrevivir. Se sabe que para los niños nacidos prematuramente el tacto es tan indispensable como la leche materna. La pandemia provocada por el Covid.19 ha traído sin embargo la penuria del tacto, desoladora para todos, pero especialmente para las personas mayores, para quienes, una vez que el lenguaje y la memoria comienzan a fallar, el roce de la piel puede seguir significando ‘estamos aquí’, ‘seguimos a tu lado’, ‘te queremos’. En esos casos, el tacto es la forma primaria de contacto.

Somos seres deseosos de contacto, de presencias. Buscamos con avidez la relación con otros cuerpos, con otras vidas, y rehuimos la soledad forzada, la que no nace de la propia voluntad. Biológicamente estamos programados para la convivencia, para estar al lado de otros, y nos desalienta la falta de compañía. Pero la relación con los demás, con los desconocidos que nos rodean, también requiere de otro tipo de tacto. Como en muchas otras lenguas, en castellano la palabra tacto posee una significación que no tiene relación directa con la piel. Es el tacto entendido como delicadeza, sensibilidad, solicitud, educación… Es decir, lo contrario de lo que parece haberse instalado ahora en nuestra vida social, en la que prevalece la ferocidad, la inquina, la desconsideración, el improperio… Falta tacto y falta intención de contacto. El tacto no anula la discrepancia, sino que la hace discutible, razonable. No es una cualidad de los pusilánimes o los hipócritas, sino de los comprensivos y los confiados. Actuar con tacto es ser conscientes de la humanidad de los demás, del daño que pueden hacer nuestras palabras o nuestros actos. Los fanáticos y los bocazas no tienen tacto, como tampoco lo tienen los desinhibidos, los que consideran que deben decir lo que piensan en todo momento, los que confunden espontaneidad con grosería. Si el tacto físico es necesario para sobrevivir, el tacto moral es necesario para convivir.

Siempre había pensado que si había un espacio en el que el tacto y el contacto, en todas sus acepciones, resultaban fundamentales era el escolar. Me he dado cuenta de pronto que me he quedado desfasado. En estos días, en los que se está ‘reimaginando’ la educación a toda prisa, la mayoría de las prospecciones esbozan un futuro lleno de distancias y aparatos electrónicos. Los más entusiastas defienden incluso la abolición de las escuelas actuales. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, caricaturizaba hace unas semanas las aulas físicas y se preguntaba en voz alta para qué servían esos edificios esparcidos por toda la ciudad a los que iban los niños a diario si se disponía ya de la tecnología que las hacía prescindibles. Tomo conciencia con desazón de que la pandemia ha venido a respaldar la quimera que se estaba ideando: un aprendizaje remoto, sin necesidad de desplazamientos, sin compañeros ni espacios compartidos, sin materiales obsoletos. La casa convertida al fin en refugio y clausura, en el lugar de un nuevo modelo de confinamiento.

Me siento incapaz de imaginar semejante distopía. Quizá pertenezco ya, sin saberlo, a una caduca categoría de profesores que no conciben la enseñanza sin contacto, sin la respiración, el calor, las miradas, los olores, las voces… de los alumnos. Es decir, sin su corporeidad. He entendido siempre que cuando entraba en un aula y me ponía frente o junto a mis alumnos, no importaba su edad, me encontraba con personas con su particular carga de esperanzas, ansiedades, sueños, sentimientos, recuerdos, frustraciones…, y que mis palabras debían abrirse paso por ese enmarañado mundo emocional. Y también he sabido, o he esperado, que a esas palabras mías debería seguir una reacción, una respuesta, una conversación (con-versar significa precisamente tratar de algo al lado de otros), porque más que lo que yo dijera importaba lo que ellos o ellas fuesen capaces de expresar. He ido aprendiendo asimismo a medir los efectos de mis palabras por los silencios, las miradas, los movimientos, las emociones… que provocaban. Por eso no alcanzo a comprender del todo una enseñanza remota, distanciada. En la enseñanza, la presencia no es arbitraria, favorece vínculos afectivos entre iguales y entre profesores y alumnos, un requisito fundamental de la educación, que es mucho más que almacenamiento de información y datos. Aprendemos a vivir en medio de otros, en contacto con otros, y la escuela es un espacio propicio. Es ahí donde juntos, mezclados, podemos ser beneficiarios del tacto pedagógico, necesario para conmover y alentar el deseo de saber (‘esta explicación me ha tocado’, solemos decir), y del tacto físico, la utilidad de la mano en el hombro o el diálogo cara a cara. Confío en que en ese decadente y denostado espacio sea aún posible seguir aprendiendo el valor del contacto que la pandemia ha impugnado, así como la virtud civilizadora de actuar con tacto.