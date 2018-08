Tebas, Jiang y el tope salarial

El Granada empata otro partido más. Un punto. Punto a punto. Así no llegamos. Esto demuestra algo más que una Liga tremendamente igualada. La competición se ha convertido en una muestra futbolística de un socialismo radical donde todos los equipos son iguales al tope salarial, donde pescan lo que pueden dentro de un mercado realmente mediocre, no en tanto en calidad, sino a prestaciones de los jugadores. Todos tienen un hombre desequilibrante, un mediocampista fuerte, un central titularísimo y siempre fallas defensivas que explotar. Nadie parece mejor que nadie tras dos jornadas de Liga 1|2|3, salvo el Málaga, al que ya le vendrá la bajona salvo que siga entrando la pelota.

Esta homogeneización de la Liga la patrocina el señor Tebas Medrano vía tope salarial. Que oigan, lo apoyo y lo defiendo. Pero como todo mercado, este debe adecuar sus precios a la oferta y la demanda. Este tope salarial evitará desmanes y problemas futuros, pero el dinero que obtienen los clubes de Segunda está por debajo de los precios de mercado de los futbolistas, que exigen y piden por encima de lo que los clubes pueden ofrecer. El espectáculo para cerrar fichajes e inscribirlos en las últimas semanas roza lo grotesco. La solución no creo que sea levantar el control económico, sino que la Liga, con su presidente a la cabeza, no solo debe velar por la integridad económica de sus socios, si no también proporcionarles los métodos y las vías para acceder a una porción mayor del pastel del fútbol, sobre todo del reparto televisivo.

Con todo esto no trato de salvar la cabeza de Jiang Lizhang. Qué va. Una cosa es que la Liga afloje más y otra que al presidente del Granada, después de dos temporadas de cierta bula papal, no se le fiscalice su gestión. Solo tenía que hacer una cosa: usar el talento con el que se hizo millonario para hacer de oro al club introduciéndolo en el pujante mercado asiático. Y está fallando. Estrepitosamente. Le quedan cuatro días para cerrar un patrocinador, vender a jugadores caros y fichar lo mucho que le queda al equipo para hacer una plantilla competente. No está en juego solo lo deportivo, sino los cimientos de su Granada.