Miguel Herrero San José visitó el último programa de la temporada de 'Cine de barrio' para presentar su nuevo libro dedicado a 'La tele de los 70'. El hombre que más sabe de la televisión de las décadas pasadas, aquellas en las que ni siquiera había nacido, cuenta en su domicilio de Valladolid con un pequeño museo dedicado al medio en el que no falta una de las más completas colecciones de revistas televisivas. Servidumbre del programa, completamente editado, el resultado final de la conversación entre Concha Velasco y Herrero acogió en 20 minutos el repaso a los grandes hitos televisivos del año 1974, desde el desmadre que montó Rosa Morena en el destacamento donde grabó el programa 'A su aire' hasta el escándalo provocado por el escote de Rocío Jurado en 'Cambie su suerte', presentado por José Luis Pécker y Joaquín Prat. También se reivindicó la relevancia de 'El televisor', una historia para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador que no fue valorada en su justa medida en el momento de su emisión.

Pero faltó tiempo. Y sobre todo, el contraplano: todos esos momentos especiales que tienen lugar a lo largo de una conversación, y en donde se esconden los recovecos, los añadidos que tanto enriquecen al espectador. Es lo mismo que le ocurre a 'Historia de nuestro cine', dirigido por el mismo Paco Quintanar. La sensación de encontrarnos ante un programa editado le resta espontaneidad y mucha de esa letra pequeña que tanto ilustra. Miguel Herrero San José merecería un programa propio en el que comentase, a año por entrega, cuáles fueron los hitos de la televisión. En esta época de culto a la nostalgia arrasaría. Tenemos al sabio, y contamos con el material. ¿A qué esperamos?