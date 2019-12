El cierre de Teledeporte ha vuelto a estar sobre la mesa. No digo que vaya a cerrar. Sería una noticia lamentable. Recuerdo que alguien ha vuelto a plantear la posibilidad de que su señal pase a streaming. Una idea que a mí me parece más que desafortunada, pero que me viene a la cabeza cada vez que miro las audiencias.

A lo largo de estas últimas semanas del año han sido muchas las jornadas en las que Teledeporte no ha pasado de un 0,3% de audiencia, bajando algunas de ellas a un 0,2%, situándose a la cola de los canales en abierto de la TDT. Lo cual no me lleva a cuestionar los contenidos de dicho canal, sino los particulares gustos de los espectadores. A medida que se fue vaciando de fútbol y de tenis, a mí Teledeporte me fue gustando más. Por eso me sorprende que sus retransmisiones más vistas de la jornada apenas reúnan a una horquilla entre los 70.000 y los 30.000 espectadores. Pero las hay prácticamente invisibles.

Por el momento Teledeporte no peligra. Acogerán los Juegos de Tokio para dar resuello al canal durante unas semanas. El veto a la Federación Rusa no interferirá en las audiencias, pero sí en el medallero. Cuántos bronces pasarán a platas por incomparecencia de sus verdaderos merecedores y merecedoras, cuántas platas a oros, y cuántas medallas de chocolate a bronce. A mí me parece tremendamente injusto en deportes como la gimnasia artística, la gimnasia rítmica o la natación sincronizada, que sigo con lupa y en los que me parece que los medalleros se trastocarán sin remedio. Pero como no contamos con un programa del tipo Millennium capaz de plantear estos temas con rigor y en profundidad nos quedamos con ganas de saber más. En fin, larga vida a Teledeporte.