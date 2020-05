En la muerte de Little Richard este comentario de hoy se remonta a 1955, en los tiempos pioneros del rock, entre cuyos artífices se encuentra este cantante y compositor de Georgia (Estados Unidos) muerto este sábado, a la edad de 87 años. Sin tiempo para convocar al Ministerio del Tiempo, este cancionero ha recurrido de urgencia a Marty Mc Fly (Michael Fox) y su amigo Emmet Brown (Christopher Lloyd), una vez que uno de los múltiples 'memes' que estos días circulan por las redes sociales presenta a los dos protagonistas de Regreso al futuro conversando y, de fondo, el 'coche fantástico' capaz de viajar en el tiempo: "Vengo de la Fase Dos. ¡No veas la que hay liada!".

En la película, Michael Fox viaja precisamente a 1955, año en que Little Richard compuso Tutti frutti, canción emblema del músico desaparecido. Y no parece casualidad que Regreso al futuro se detenga en ese año, porque una de sus escenas más recordadas es el homenaje que el filme rinde a aquellos pioneros del rock con la interpretación que el protagonista hace de la mítica Johnny B. Good sobre el escenario en el 'Baile del Encanto Bajo el Océano', con un solo electrizante de guitarra que deja exhausto al protagonista y estupefactos a los espectadores, ante quienes un Fox a punto de perder las energías en la cuenta atrás para el regreso a su tiempo de partida, solo acierta a explicarles: "A vuestros hijos les entusiasmará..." Y tanto que les entusiasmó, sobre todo porque en el interludio instrumental de la canción el músico Marvin Berry llama a su primo Chuck para anunciarle que ha encontrado "el sonido que buscabas". ¡Ha nacido el rock!, parece proclamar la película en su escenas de mediados de los cincuenta, cuando esos ritmos y acordes eran tan solo el preludio de una inimaginada revolución sociológica.

Ese Chuck de la conversación no es otro que Chuck Berry, compositor de Jhonny B. Good canción compuesta en 1956 y desde su edición en disco, dos años después, inserta entre las obras inmortales del rock, versionada por multitud de artistas, entre ellos Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones... Existe en YouTube una grabación-duetto de Berry y John Lennon. Imprescindible.

Little Richard no está entre quienes interpretaron Jhonny B. Good. Así que este cancionero se apoya en Tutti frutti para encontrar el hilo argumental del día gracias a Los Italianos, esa irrepetible heladería de temporada que marca las estaciones en Granada. Es decir, que si abre Los Italianos es que la primavera ha llegado. Si Los Italianos no cierra es que el verano se prolonga más allá de sus fechas de estricto calendario en lo que el cambio climático ha venido a llamar 'veroño', mezcla que ni es verano ni es otoño, pero permite la manga corta hasta noviembre. Y si estamos en este 2020 de nuestros confinamientos, como premio de consolación recurran al encargo por teléfono, que pronto estaremos en la fase 1.

A lo que íbamos. Si Elvis es considerado el 'rey del rock', en esa 'familia real' rockera figura Little Richard. Aunque es muy probable que nunca visitó Los Italianos de la Gran Vía. Eso que se perdió. Porque de haberlo hecho nunca hubiera rematado el verso que da título a su canción, Tutti frutti (Todos los frutos) con un aw rutti, que si en su primera palabra apunta a un sonido onomatopéyico, la segunda es una ordinariez, si acudimos a la traducción literal del italiano: 'rutti'='eructos', que no parece el reflujo estomacal más apropiado para describir la relación amorosa que relata la canción. Otras versiones de la letra original en lugar de rutti escriben rooty, que presenta una pronunciación similar y en inglés se traduciría como 'abundante de raíces'. Sería más acorde con el romántico espíritu de la canción apuntarse a la palabra en inglés y en la incertidumbre por una incógnita que Richard ya no podrá disipar, apuntamos, por tanto, que estamos ante una continuación del "womp-bomp-a-loomp-op-a-womp-bam-boom", en España traducido como "bomba-voluba-volamba-rock", vaya usted a saber por qué. Pero una formulación que dio título a un programa musical de TVE en los primeros ochenta. En la canción, ese sonido enérgico que emite el cantante simula el retumbar de un tambor, con el que introduce y marca el ritmo y compás de la composición.

Tutti frutti describe las relaciones de Richard con dos chicas distintas. La primera de ellas, Sue, "knows just what to do" ("sabe muy bien lo que hace"). Aparte de bailar en el este y en el Oeste, "she's the girl that I love best" ("ella es la chica a la que mejor amo"). A continuación, Daysi: "She almost drive me crazy" ("Ella casi me vuelve loco"), pero no solo eso, sino que, además, "she knows how to love me. / Yes, indeed, / boy, you don't know what she do to me" ("Ella sabe cómo amarme. / Sí, de hecho, / chico, no sabes lo que me hace"). Sin entrar en más detalles, aunque tratándose de tutti frutti, de 'todos los frutos', no hay que derrochar mucha imaginación...