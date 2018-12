USA, el imperio renovado

Si hay algo que caracteriza al siglo XXI es la hegemonía repentina y fulgurante de las empresas llamadas "tecnológicas". Íntimamente asociado a este hecho, hay otra circunstancia tan significativa como palmaria: todas ellas son estadounidenses, y no sólo ellas, sino el resto de compañías que acaparan los diez primeros puestos mundiales por su valor bursátil. Por tanto, y primero, las empresas vinculadas a internet con poder casi omnímodo en el mercado están concentradas en pocas manos y en una dimensión de enorme dominio del mercado; hablamos de, por orden decreciente de valor bursátil, Apple, Alphabet (o sea, Google), Microsoft, Amazon (más vinculada al consumo) y Facebook. Segundo, que este ranking se simboliza la decadencia de la industria transformadora frente a la expansión de las tech, que con el tiempo acapararán no sólo el liderazgo de su liga, las "tecnologías de la información", sino que irán ejerciendo su poder de forma directa e indirecta en todos los sectores de actividad, en el que sus estrategas decidan: comercio, seguros y finanzas, medios de comunicación, la propia industria pesada, química, petrolífera, el circo, el agua, el uranio… allá adonde decidan diversificar y reinvertir las mayores fortunas empresariales jamás conocidas, de forma más o menos nominal o con fondos camuflados. Tercero, y al hilo de lo anterior, que Estados Unidos dista mucho, pero es que muchísimo, de ser un imperio decadente. No sólo cuenta con las empresas vehiculares, transversales, las más innovadoras, poderosísimas en generación de recursos y patrimonio, las reinas del mambo en cuanto a que sus estándares técnicos y condiciones contractuales son de obligado cumplimientos por casi todo el resto del mundo, sino que las otras principales en finanzas (la Berkshire Hathaway de Warren Buffet, Jp Morgan y Bank of America), industria de higiene y salud (Johnson & Johnson) o energía (Exxon) son también estadounidenses. El acercamiento de EEUU a Asia y, en concreto, a China tiene mucho de movimiento de hacer patente quien es primus inter pares. Que lo es desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que te rondaré.

Es importante no perder de vista el hecho de la extrema concentración y dominio global de las tecnológicas USA. La insultante juventud de Zuckerberg, la reluctancia a las corbatas del rey de Facebook como ya lo fue del de Microsoft, Bill Gates, o del desaparecido Steve Jobs de Apple no son más que trasgos externos de un nuevo tiempo, unas nuevas maneras distintivas, una estrategia de diferenciación que promueve la creatividad innovadora y el rechazo a la formalidad, al procedimiento, la estandarización y la burocracia. Cosas casposas de los sucesores de Henry Ford; periodo pretecnológico, simpáticos dinosaurios. No entraremos en la disquisición sobre si la absoluta dependencia de todo el mundo -niños incluidos, y cuánto: he ahí una clave estratégica de primer orden- de estas empresas y sus servicios ha sido un contubernio planetario de manos negras masónicas, bilderberguianas o judías que lo han bordado en modo "traficante que reparte caramelos con droga gratis en la puerta del colegio, creando adictos irreversibles con el anzuelo del caballo regalado". Pero sí poner de relieve, no sin alarma, el hecho de que toda concentración es poder excesivo de las compañías de referencia… y menor poder de los clientes (consumidores, pacientes, clientes, alumnos, votantes…). O sea, las democráticas tecnológicas bien pudieran ser los grandes hermanos de un sistema de producción y consumo tan democrático como la fábrica donde Chaplin se las veía y deseaba para atender a la cinta transportadora (Tiempos modernos): nada democrático. Pura empresa de dimensiones inconcebibles. Poca marcha atrás, claro.