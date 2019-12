Vendrán a casa por Navidad

Saltan a la pantalla sin apenas solución de continuidad dos noticias. Aunque al mismo tiempo, las piezas no pueden estar más distantes, y no ya en el espacio, que también: mientras una llega desde Alemania y su incidencia es continental y hasta global, la otra figura encogida en un faldón de un diario local entre publicidad provincial, y versa sobre una comarca serrana en Andalucía. Mientras la primera reclama inclusión e integración, la segunda confirma la exclusión y el olvido. A saber: "Alemania integrará empleo extranjero cualificado para mantener el Bienestar", frente a "Varios pueblos de Sierra Morena de nuevo sin internet ni teléfono". En el abandono y progresivo languidecimiento de los pueblos del interior de la península no abundaremos aquí, y llueve sobre mojado: una injusticia y una vergüenza democrática; qué más se puede decir, aparte de recordar que estos cortes de varios días ocasionan enormes perjuicios para vecinos, ayuntamientos y empresas, que ven paralizados los servicios públicos y sus actividades económicas y sociales; si estaban mustias, en este plan acabarán secas. Vayamos a sacarle algún jugo a la primera noticia.

Alemania prepara una gran ofensiva para atraer masivamente a fuerza de trabajo inmigrante de alto nivel. Se cifra en 1,4 millones de empleados de alta cualificación la demanda laboral germana: sus universidades y su sistema vocacional, dual o de formación profesional vinculada a su gran estructura industrial no alimentan lo suficiente el nivel actual y las perspectivas futuras de crecimiento (crecimiento virtuoso, ya vemos). Alemania ya ha demostrado sobradamente su capacidad de acoger a inmigrantes desdichados, refugiados o sin estudios, de todas las razas y culturas, incluso en los momentos en que millones de ellos llegaban desde países en guerra o situación de pobreza extrema. Ahora, en esta nueva oleada que pone a las claras el poderío económico del llamado -con tanta razón- motor productivo del continente, la necesidad de mano de obra cualificada trasvasa rentas y esfuerzos públicos desde los países menos poderosos hacia Alemania, de la periferia hacia el centro: una nueva entrega de una realidad histórica, la emigración.

Los Fondos Europeos -tan alemanes- han servido para generar aquí universitarios y técnicos de nivel superior... que no encuentran ocupación en sus lugares de origen y son reclamados como mano de obra por la estructura económica central de un continente que -Rusia, aparte; Brexit aparte- se debate entre los nacionalismos y los populismos. Ahora, primer quinto del siglo XXI, y ante la atonía de demanda en sus maltrechas economías domésticas, los talentos de cada terruño escuchan la llamada de Alemania: ingenieros, informáticos, los languidecientes arquitectos, matemáticos, médicos y enfermeros, quizá economistas trilingües. La clave de este juego renovado de oferta y demanda tiene una base presupuestaria. En los gastos públicos, dedicados a formar a esas mujeres y hombres titulados. Y en los ingresos o rentas de la inversión en capital humano, que en vez de revertir y dar réditos en donde fueron formados -universidades públicas, como las españolas- acaban, a la fuerza ahorcan, rindiendo sus méritos y capacidades en un país de promisión, Alemania. Conviene verlo así: de adonde nos llegó el dinero para universidades capaces de formar a una fuerza de trabajo superior, va de vuelta el producto de tal solidaridad. Aquí queda el sinsabor de la periferia, la perplejidad al ver que nuestros hijos vendrán a casa por Navidad, con sus propios hijos hablando alemán. En el mejor de los casos. En el peor, se quedarán aquí de camareros. O en titulares de la tarjeta de puntos del AVE. Vendrán por Navidad.