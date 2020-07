Verano en la distancia

No cabe duda de que las personas somos muy diferentes, y aunque se afirma la igualdad ante la ley, de tener oportunidades en la vida, educación, o atención médica, somos desde luego desiguales en condición, atractivo, capacidades físicas y mentales, valor o comportamiento. "Yo soy yo, y mis circunstancias", dice Ortega, pero bajo el influjo o no de las circunstancias hay "yos" que son crueles y otros bondadosos, unos generosos y otros egoístas, cerriles o con voluntad de razonar de manera compleja. En las circunstancias actuales se ve también la forma responsable con que algunos actúan, cada uno en su ámbito, y la frivolidad de otros.

El Swis Re Institute ha calculado una correlación entre la caída en la movilidad -medida por el índice Google de transporte público y frecuencia de visitas a centro de trabajo y comerciales-, y la caída del producto. Países pequeños como Austria, Holanda, o Suecia, y otros grandes y diversificados como Japón, sufren caídas relativamente bajas del producto (entorno al 2%), para reducciones en la movilidad entre un 5% y un 10%; en España, Francia e Italia, para una reducción en la movilidad más cercana al 15, caería el producto por encima del 6%. Los datos son trimestrales, de semanas con y sin confinamiento, y el coeficiente de correlación de 0,69 indica que el cálculo tiene sentido, confirmando que para nosotros la importancia de la movilidad es tremenda. Por tanto, no se van a imponer confinamientos nacionales, pero sí locales, y está claro que la responsabilidad del control ha pasado hace tiempo del gobierno central a las autonomías y ayuntamientos; ahora hace falta ver si hay inteligencia en ellos para que, con sus policías, otros funcionarios, y la coordinación que establezcan, gestionar nuestros comportamientos. No es sólo sancionar, pues hemos visto cómo algunas celebraciones y aglomeraciones se consiguen evitar en algunos lugares, y en otros no; además, tendrían que publicar, actualizar, y evaluar en sus "web" las estrategias y procesos que planean y siguen.

Esto es sencillo de decir y difícil de hacer, porque los humanos somos muy complejos; simplemente combinando 10 aspectos de una cara: forma de los ojos, pelo, nariz, boca, colores, distancias entre los mismos, con 10 alternativas para cada aspecto, en bloques de 100, tenemos 10 elevado a 10, 10.000 millones de combinaciones, muchas más que personas hay en la tierra, lo cual hace tan difícil la técnica de identificación de rostros, aun sin tener en cuenta gestos y sentimientos. Y, sin embargo, es intrigante que persista siempre en esta mutante desigualdad el rasgo típicamente reconocible como humano. Rutger Bregman, en su libro Humanidad, argumenta contra las visiones pesimistas de la naturaleza humana, pues -dice- con las políticas e instituciones adecuadas, las personas reaccionan de manera positiva, y señala cómo ha sobrevivido el valor de la amistad, que la perversidad se produce cuando se enmascara como aceptable, y el cinismo sobre nuestra naturaleza lleva a que, si damos algo por perdido, ya esté perdido. Algo ingenuo, pero fresco en este verano, tremendo en algunos sitios, en otros llevadero, que quisiéramos ver como algo pasado, desde la distancia de una mejor época futura.