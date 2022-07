Allí arriba

El Sur se queda en el Norte cada julio. Los toros que dan vida y sentido a la fiesta de los navarros se crían allí abajo: por Medina Sidonia, Vejer o Lora del Río, nombres que nunca han sonado lejanos entre los corredores que se juegan el tipo con la camiseta del Fuenlabrada o del Burjassot. El rito del mes de julio de madrugar para ver los encierros en La 1 está arraigado en muchas familias de toda España, pero en Andalucía más. Los audímetros han medido en este año de reencuentro millón y medio de espectadores y 66% de cuota, un share que sólo lo consiguen los acontecimientos. Seguro que en este caso son muchos más los que se pegan el madrugón para ver los dos minutos diarios más taquicárdicos del año.

Si hay una celebración que sostiene por un buen cable a la fiesta taurina nacional esa es la de San Fermín, un ejercicio extremo gimnástico para millones de curiosos en todo el mundo. La Super Bowl con astas.

En TVE tenía todo el sentido que el relato de la cámara lenta estuviera a cargo del educadísimo Javier Solano. Prudencia, sabiduría y pragmatismo que lo elevaban a director espiritual de los madrugadores. Claro que se le ha echado en falta, ya comentamos por aquí que no podía incorporarse ni como colaborador a la cadena pública por ser un jubilado de la casa. La gente le ha echado de menos, con razón, pero deja en el set a un corredor con experiencia, Teo Lázaro, que no lo ha hecho mal y que irá convirtiéndose en más familiar en próximas ediciones. Tiene el mismo aire de discreción y amabilidad que el maestro Solano, el navarrico, no el coplero. Teniendo a Lázaro no eran necesarias dos voces más, pero por si acaso ahí estaban el cascabelero Julian Iantzi, que tal vez podía haber aportado algo más, no sólo volumen de voz, y Ana Prada.

La fiesta de Pamplona es una más de Andalucía. En Ocho apellidos o Allí abajo parece como si el Norte y el Sur fueran desconocidos entre sí. Es una broma. El Norte no nos es ajeno pese a los que se empeñan en dividirnos, clasificarnos o alejarnos.