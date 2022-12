La bolsa de ahorro no estimula el consumo

Las de consumo de los hogares, como consecuencia de los confinamientos durante la pandemia, generaron una bolsa de ahorro de aproximadamente 60.000 millones de euros. Finalizados los confinamientos se esperaba este ahorro no deseado se dirigiera hacia el consumo durante 2021 y 2022, siendo el principal motor de la recuperación. En su momento más álgido la tasa de ahorro se disparó hasta el 22% . Sorprendentemente esta previsión no se ha cumplido, ni se espera que se cumpla en 2023. Es la conclusión a la que llega el Banco de España tras el análisis de la encuesta elaborada por el Banco Central Europeo, Consumer Expectation Survey, análisis que se recoge en uno de los recuadros del informe trimestral del mes de diciembre del Banco de España, de próxima publicación. Este hecho explicaría el error de previsión del Gobierno y de otros organismos que esperaban un crecimiento del PIB español entre el 6 y el 7% para 2022 ,y que probablemente no supere el 4/4,5%.

La creciente incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, la crisis energética y la persistente inflación habrían determinado que un ahorro ,en principio no deseado, se haya convertido en ahorro por precaución destinado a depósitos bancarios, activos financieros, activos reales y reducción de la deuda bancaria.

Son varias las explicaciones que justifican este comportamiento segun el Banco de España. De los 60.000 millones de la bolsa de ahorro el 70% corresponde a las rentas altas, con mayor capacidad de ahorro y menor propensión al consumo. El 30% correspondería a las rentas medias y bajas, con mayor propensión al consumo y menor al ahorro. Tan solo el 15% de los hogares, fundamentalmente pertenecientes a clases medias y bajas, han destinado parte de la bolsa de ahorro a un mayor consumo de bienes y servicios durante 2021 y 2022.

Otra de las causas es que la inflación, que al principio se consideraba transitoria por los bancos centrales y los gobiernos, ha resultado ser profunda y persistente. La inflación ha afectado significativamente tanto a la renta real de los hogares como al valor de sus depósitos y activos financieros. Se estima que el impacto sobre la renta real ha sido del -4,3%. La inflación,el impuesto silencioso , se habría comido gran parte del valor de la renta y de los activos financieros de los hogares.

La fuerte subida de los tipos de interés por los bancos centrales ha aumentado la carga financiera de los hogares y reducido su capacidad de consumo. La subida de tipos de interés continuará durante 2023, aunque a menor ritmo e intensidad. Esta semana se reúnen todos los grandes bancos centrales y se esperan subidas entre el 0,50% y el 0,75%.

En 2023 tampoco se espera que la menguada bolsa de ahorro impacte en el consumo. Sin el apoyo del consumo las perspectivas de crecimiento para 2023 no superan el 1%, sin que pueda descartarse una recesión a lo largo del ejercicio. La persistencia de la incertidumbre geopolítica, la subida de los tipos de interés y la persistencia de una inflación que aunque declinando se mantendrá todavía alta, hacen prever que el 2023 será un año de transición con bajo crecimiento.