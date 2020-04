Con espíritu informativo y de servicio, este analítico cancionero echa mano del clásico de Nancy Sinatra, Estas botas son para caminar, de forma que a esta hora de domingo en que se ha abierto la veda y de forma parcial la población menor de 14 años, más acompañante adulto, pueda deambular una hora por nuestras calles vaciadas, los beneficiarios de tal medida caminadora no sufran la confusión natural de quien reanuda una actividad largo tiempo en desuso.

Dicen que la función crea el órgano. Como la función, caminar, no se ha practicado desde mes y medio atrás, el órgano, en este caso las botas, ha quedado relegado al fondo del armario, desde donde en días anteriores a esta fecha mágica de hoy han sido rescatadas, se les ha dado lustre y sin más, a la hora en que el lector nos honra con la lectura, calles y plazas han recuperado el correteo, la sonrisa, el jugueteo... Todas esas cosas que nuestros imberbes llevan protagonizando desde que a las nueve se dio el pistoletazo de salida. Si no lo han notado, asómense, asómense al balcón, caritas de azucena... Que allí verán cómo corretean, ríen, juegan los niños menores de 14 bajo la vigilante mirada de un adulto y durante una hora. El 1-1-1 comentado en esta sección, cuando supimos la buena nueva. Una hora, ¡eh! Que si se pasan, viene el guardia y multa. Más o menos, como aquellos 'guris' de los años sesenta, celosos vigilantes de que los niños no jugasen a la pelota en las plazas públicas. Requisar la pelota y pincharla era el mal menor si te pillaban...

Así que hoy que calles y plazas recuperan la presencia vitalista de los infantes, este cancionero se suma a la fiesta con esta sugerente canción : These boots are made for walkin' (Estas botas son para caminar, título con el que es conocida en España aunque una traducción más literal sería 'estas botas están hechas para caminar'). Su intérprete, Nancy Sinatra, la hija de don Frank del mismo apellido, obvio, conocido mundialmente como 'la voz' por su inimitable e inigualable manejo de la respiración durante la interpretación, así como registros y tonos con absoluta precisión en el aprovechamiento de los avances técnicos de amplificación del sonido. Cuenta la leyenda que a Sinatra padre no le gustó ni poco ni mucho esta primera incursión de Sinatra hija en el mundo del espectáculo, aunque de ser cierto el rumor más cierto es que dos años después ambos comparecen para grabar a dúo Somethin' stupid (Algo estúpido).

Estas botas son para caminar, grabada en 1966, compuesta expresamente para Nancy Sinatra, constituye en cualquier caso una de las primeras letras que podríamos encuadrar en el proceso de la liberación femenina sobrevenido durante la década de los 60. Aunque la formulación del título restringe el uso de las botas a la función caminadora, en algunos pasajes la cantante amenaza con utilizarlas con un fin doloroso, el de pisotear a un partenaire desconocido al que va dirigida la canción, en segunda persona, cuyo comportamiento, según se desprende por la letra, no ha sido el más adecuado en la relación de pareja: "You've been a'messin / where you shouldn't 've been a messin / and now someone / else is getting all your best" ("has estado metiéndote donde no debías / y ahora alguna otra / se está llevando lo mejor de ti"). Sin entrar en pormenores de ese 'meter' que sugiere la canción, el caso es que nuestra cantante advierte: "Bien, estas botas están hechas para caminar" y aunque "eso es simplemente lo que harán", el anuncio subsiguiente es demoledor, pues "one of these days these boots / are gonna walk all over you" ("uno de estos días estas botas / van a caminar sobre ti"). ¡Glub!

Es para acongojarse, sí. Porque no es que amenace una vez. En su contrapunteado ritmo, la Sinatra reprocha las continuas mentiras "cuando deberías estar diciendo la verdad, / sigues perdiendo cuando no deberías apostar, / sigues haciendo lo mismo / cuando deberías estar cambiando", sentencia que "tú todavía no has estado acertado" y concluye de nuevo: "Uno de estos días estas botas / van a caminar sobre ti". Y otra vez: "Continúas jugando / donde no deberías estar jugando / y sigues pensando / que nunca te quemarás", por lo que "uno de estos días estas botas / van a caminar sobre ti". Tres veces tres. Pero no queda ahí la cosa, porque la canción tiene una coda: "Are you ready, boots? / Start walking" ("¿Estáis listas, botas? / Comenzad a caminar"). Ahí queda eso...

Menos mal que en el último momento Nancy Sinatra debió tener un rasgo de 'humanidad', según puede apreciarse en el vídeo que acompaña la canción en YouTube. Mientras las coristas -que danzan alrededor de una cantante de interminables piernas en 'mini shorts' -lucen unas botas de escalofriante tacón de aguja, Nancy calza un tacón más suave con el que caminar sobre el cuerpo de su desleal partenaire... No es extraño, a la vista de su amenazante verso, que Stanley Kubrick introdujera los sones de Estas botas son para caminar en algunas escenas de La chaqueta metálica y su enloquecido sargento...