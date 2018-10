De casa vieja a casa rota

Una semana menos para las elecciones andaluzas. La decisión no es fácil. Como imagino tampoco lo será para quienes con su voto apoyaron años atrás un discurso que se vistió de calle, de revuelta callejera, de acampadas ¿se acuerdan? en la Plaza del Carmen, pero que hoy, sin cambiar un hilo su contenido, lo realizan en chalet y herencias de seiscientos mil euros. Un simple intercambio de cromos, un quítate tú para ponerme yo. Arriba los corazones. Es lo que tiene tocar pelo. Todo es razonable. Hasta mi discurso de izquierdas cuestionando la política social de los demás, pero no lo que entra en mi bolsillo. Eso siempre será justo porque mi trabajo lo merece.

En Diciembre llega el momento de dar a cada uno lo que les corresponda. Me gustaría que hubiera sido antes, pero una ley electoral destina a este cometido sólo cada cuatro años. Qué lejos queda Casavieja, aquel pueblo de la provincia de Ávila donde Pablo Iglesias se henchía orgulloso de disponer de una casa ecológica, de aquellas de madera que se autoabastecían de luz y agua y que luego el ayuntamiento de la localidad abulense declaró ilegal. ¿Seremos capaces de acordarnos ahora de aquella imagen de igualdad? ¿Asumiremos que siempre la cabra tira al monte? Lo de la camisa y la coleta quedará en los anales de la historia como el más puro y recalcitrante estilismo. Vamos, como la chaqueta de pana de Felipe González.

Aunque del chalet de 600.000 euros, detrás de la herencia, detrás de la camisa y el pelo largo, de la vivienda ecológica-ilegal, propondría que solo analicemos las claves de un buen gobierno, su ideario, las propuestas para llevar a debido puerto una región que no admite más zozobras ni experimentos. Lo demás no sirve. Y hete que aquí, en Andalucía, la líder y conductora podemita, Teresa Rodríguez, es también la representante y principal opositora al centralismo de Podemos que representa Pablo Iglesias (que raro es el destino, ¿verdad?). El Podemos andaluz, desde que tuvieron lugar los procesos de primarias internas, ha demostrado ir a contracorriente de los poderes establecidos en el aparato podemita. No sé si da para denominarlos antiiglesias, pero, seguro que sí, antiecheniques. Y más después del pacto con Izquierda Unida, con los de Antonio Maíllo. No tengo la menor duda. Alguien está jugando a la ruleta rusa. Por eso, el futuro inmediato es incierto, al menos para el elector podemita. En el desfiladero de Despeñaperros, se desata una lucha sin cuartel, con un campo de batalla, Andalucía, que más que atacar a los adversarios, se dirime entre la propuesta anticapitalista de los paulinos, o la andalucista de los teresianos.

Por eso decía que no me acostumbro. Me cuesta trabajo aferrarme a esta nueva sociedad, a la que transita a diario con tanta y tanta hipocresía. Aquellos eran delincuentes, corruptos, y los delincuentes y corruptos tienen proceso y destino. Su cárcel. No estarán todos los que son. Puede ser. Pero, sinceramente, me resulta más doloroso quienes, además de engañarme, se ríen de los que abrimos la persiana día a dia. Nunca diré que no tengan derecho a recibir lo que la ley les otorgue. Nunca. Es más, en ocasiones lo considero legítimo. De la misma forma, tampoco creo en los falsos aduladores, en quienes a golpes de pecho predican libertad e igualdad con una mano mientras con la otra señalan el lugar de destierro y silencio a quien no piense como ellos. Valiente democracia… como soy podemita, como soy progre, como soy de izquierdas, me otorgo una presunción de salvador de las libertades, pero solo aquéllas que yo decida cuáles son. No importa que no sea mayoría. Basta con ser minoría, eso sí, de grandes recursos mediáticos. La pelea por el dominio de TVE no ha sido baladí. Saben lo que hacen. Vaya si lo saben…

Como los equipos de fútbol: tener a los mejores cuesta dinero. Nada que decir ni objetar. Pero siempre me seguirá avergonzando quienes construyen un discurso antagónico a su propio estilo de vida. Es chulearse de quienes les apoyan. Algún día entenderán que esto, en democracia, ya es prueba superada.