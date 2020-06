La contribución patriótica

LA puesta en escena que ha realizado la CEOE con la actividad Empresas españolas liderando el futuro nos debe llenar de orgullo por tener un significativo número que desempeñan un destacado rol. Las organizaciones excelentes del siglo XXI deben aportar valor a la sociedad más allá de su propio beneficio, porque además su buena reputación redundará en los resultados. Si miramos hacia atrás y comparamos con la crisis de 2008, podremos comprobar lo que han cambiado porque en aquella ocasión se mantuvieron al margen de la sociedad hasta pasados varios años en que se creó el Consejo de Competitividad Empresarial. Ahora desde el inicio del estado de alarma han desarrollado operaciones muy beneficiosas para la sociedad, al tiempo que había un Gobierno recién nombrado, con escasa experiencia de gestión y significativo peso ideológico antagonista de la empresa privada. En la gestión empresarial hay pocas casualidades y los buenos resultados se consiguen cuando se alinea a los mejores.

¿No sería mejor contar con grandes empresas para la tan necesaria reconstrucción?

Tenemos grandes empresas en España de contrastada experiencia en gestión y éxito internacional, ¿No sería mejor contar con ellas para la tan necesaria reconstrucción nacional? No son teóricos, son de resultados contrastados. La buena gestión no es tarea fácil, pero intentarlo con eficacia y eficiencia por parte del que no sabe, resulta inviable. O se gestiona bien o la empresa quiebra. Esa empresa se llama España S.A. y sin ánimo de crispación ¿No se generaría mayor confianza entre la población si algunas de nuestras grandes compañías se implicaran más directamente en este propósito? Su “contribución patriótica” no debería venir por la vía de los impuestos sino por solicitarles su implicación en hacer lo que han demostrado que saben hacer muy bien. Ello transmitiría confianza a la población y si hay confianza la recuperación económica se acelerará. Los que nos dedicamos al mundo empresarial valoramos lo que significa tener en el equipo a Telefónica, BBVA, Santander, Mapfre, Inditex, Meliá, Mercadona, Acciona, ACS, Ferrovial, Indra, etcétera. No se trata de sustituir a los representantes de la soberanía nacional, sino contar con el asesoramiento, apoyo e incluso su implicación directa. Vamos a entrar en una situación excepcional grave y no es hora de dividir sino de sumar.