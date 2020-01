Las cuentas de Sánchez

Sánchez sabe contentar a la clientela, pero las cuentas se le dan regular tirando a mal. La directora del FMI usó la tribuna de Davos para advertir de que el crecimiento de España va a ser de 1,6 puntos, cuatro décimas menos del que anunció Calviño en verano, añadiendo que era el más bajo de los países de "economía avanzada". La ministra responde que estamos por encima de la media, y punto. No importa, como tampoco que esa disminución tendrá consecuencias graves para el empleo.

Tanto o más como subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros como exigió Podemos, un incremento que ha afectado a las pequeñas y medianas empresas, por imposibilidad de hacer frente a esa subida. La preocupación de Sánchez es cero porque sigue pensando que los ricos equilibrarán la cosa con los impuestos, pero ni aun así salen los números. Y que pagarán más los ricos habrá que verlo. Son las clases medias las que no disponen de medios societarios para pagar menos a Hacienda.

El Consejo de Ministros aprobó la prometida subida a los funcionarios. Lo merecían. Llevan años penando tras la bajada de Zapatero y posterior congelación. En su euforia por cumplir su promesa, Sánchez olvidó decir que era una medida negociada por Montoro y Báñez con patronal y sindicatos. También ha anunciado que habrá Presupuestos antes del verano. Pues bien, no se sabe si es una buena o mala noticia, porque si tiene que negociarlos con Podemos, con el PNV y con un partido independentista, hay que ponerse en lo peor, porque nacionalistas e independentistas pedirán más dinero, aparte de cesiones políticas humillantes, y Podemos hará gala una vez más de una generosidad que rompe cualquier posibilidad de cuadrar las cuentas... que a Sanchez, a pesar de ser doctor en Economía, no le gusta revisar no vaya a ser que no cuadren.

Sánchez se dice defensor de las clases más vulnerables sin pensar que merecen seriedad y no anuncios cargados de demagogia. Ya está bien de falsear los datos.