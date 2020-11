La destrucción de la cruz de Jérez del Marquesado

Señor alcalde, soy ese vecino (Jesús Alcalá) que va de vacaciones a tu pueblo y el mío, como lo hacen otros muchos jerezanos que demuestran quererlo mas que usted. Derecho que al parecer pretende reprimir. Vecino que está respaldado por un grupo de paisanos por la defensa del patrimonio histórico, cultural y religioso de ese pueblo al que usted va destrozando. Vecino que le ha tendido la mano porque no quería hacerle daño, pero mal aconsejado, no ha sabido aprovechar.

Seis meses negociando para que cumplieras lo que aprobaste en el pleno del 11 de diciembre de 2019, cambiar de ubicación la cruz. Por el contrario, has ido creciéndote hasta crear una confrontación tan inútil como innecesaria. Quise evitar que el buen nombre de este pueblo no adquiriese una notoria e inmerecida fama, pero preferías alargar el tiempo y cansar al personal.

Señor alcalde, 'magistral' su artículo en Granada Hoy. Ahora los Reyes Católicos no conquistaron el Zenete, tal vez fue Pancho Villa. La Cruz Blanca que nos dice Madoz, ya no es blanca, es de cemento. La que nos dice la Enciclopedia G. de Andalucía, es pura invención de la Junta. Pones en tela de juicio a varios historiadores que narran la donación y entrega de los Reyes Católicos del Marquesado del Zenete al Cardenal Mendoza, y como te he repetido un millar de veces, a los jerezanos no les importa nada si visitaron el pueblo o no, ya que lo que importa en que esa Cruz que tú destruiste era conmemorativa de la Conquista de esta tierra y que con el mayor desprecio, redujiste a escombros, aprovechando el estado de confinamiento en el mes de mayo pasado, le faltó la nocturnidad. El 2016 pensabas todo lo contrario. Creías y apostabas por esa Cruz.

Y, por si fuera poco, ahora los vecinos que van de vacaciones a su pueblo natal, no pueden opinar de los desmanes que comete su alcalde, con hechos que cometidos por un ciudadano de a pie sería "acto vandálico", pero que realizado por la primera autoridad local, obligada a defender los elementos históricos, puede ser constitutivo de "prevaricación". Se atreve a difundir públicamente una "difamación" al decir que llamé ignorantes a mis paisanos, sacando fuera de contexto la frase... La gran mayoría desconoce la historia de esa Cruz. Le puse un ejemplo para que lo entendieras, te dije que si no sabes cocinar un rin-ran, eres un ignorante de esa comida, pero que puedes saber muchas otras cosas. Pero, vista la cosa, aún no lo has pillado, por lo que ese calificativo quien lo merece es su persona.

En tu artículo has omitido un dato esencial. La Cruz original ya la derribaron otros el 1936 y el 2020 don José Angel Pereda, alcalde de Jérez del Marquesado ha repetido la odisea. Desgraciadamente la historia se repite.

Esa cruz de cemento de tu artículo, fue colocada años después de la guerra por personas que les dolía el derribo de la original, pero entonces se ignoraban los datos de Pascual Madoz (4 varas y de alabastro). Alcalde hay que leer.

Y termino diciendo que al señor Alcalá al que aludes (yo), quiero que sepas que me importa la historia de mi pueblo y sobre todo no perdona la vejación y desprecio con que trataste esa cruz. Soy un persona creyente de profundos sentimientos religiosos y defiendo mis convicciones. Quedando en evidencia los tuyos. Quien ataca en lo personal es porque carece de argumentos, por lo que te diré algo: "La educación es seducir con los valores adquiridos, que nunca se han de perder".

Espero que este pueblo tan devoto de su Patrona La Tizná, no lo sea menos con esa Cruz y deje pasar la ofensa que tú con alevosía y premeditación destruiste. ¿Qué símbolo religioso será el próximo?