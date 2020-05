Desde aquel día... ¿Cuándo?, ¿qué día fue ese en que nos recluyeron? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tanto como dos meses y tres días, con sus noches, instalados en un domingo perpetuo hasta que ayer lunes pudimos intrincarnos por las calles del centro, embozados en nuestro antifaz de la mascarilla, mirando en la mirada de los otros, queriendo reconocer por encima del embozo a los muchos que quedaron atrás, aparcados en el arcén del tiempo, sin otro contacto que el móvil, las redes sociales y demás inventos de la modernidad.

Desde aquel día han pasado por nuestras vidas el tránsito del invierno a la primavera, una Semana Santa clausurada sin procesiones, un curso escolar sin dos meses, una Liga suspendida, un marzo sin Fallas, abril sin Feria de Sevilla, un mayo sin patios cordobeses, un Día de la Cruz sin cruces... Cosas que se perdieron en el incendio del coronavirus, sobre el que al pisar las calles nuevamente hemos tenido un recuerdo para los más de 27.000 españoles que ya no están con nosotros y en quienes los cuidaron hasta el final.

Desde aquel día 15 de marzo en que se decretó el aislamiento hasta este 18 de mayo en que estrenamos Fase Uno con el leve relax de la semana anterior, cuando nos pasaron del arresto domiciliario al régimen abierto... Desde aquel día.

Desde aquel día es la canción que, a decir los 'raphaelólogos', reúne los mejores estándares de calidad entre las muchas grabaciones en la casi sexagenaria carrera artística del Niño de Linares. El Raphael de la 'ph' afrancesada por afinidad con Phillpis, la casa discográfica que le brindó su primera oportunidad en el mundo de la música. Una canción que es fruto de la colaboración con Manuel Alejandro, cantante y compositor, dos jóvenes de entonces, mediados de los sesenta, cuando se lanzó esta Desde aquel día, que pese a estar en el pináculo del buen gusto en la producción discográfica de Raphael nunca fue cabeza de cartel y entró de relleno en el de Estuve enamorado, el disco que siguió a otro de los grandes éxitos de Raphael, Yo soy aquel, con cuya interpretación el cantante dignificó la presencia de España en el Festival de Eurovisión.

Desde aquel día, por tanto, es una canción de 1966 y habla de la nostalgia por un amor que no volvió ni parece que tenga muchas posibilidades de volver, según los versos que el cantante declama en la canción: ni ha vuelto a encontrarla "jamás" ni de su vida sabe qué será "desde aquel día". Sí, "es posible que tenga otro amor, / una nueva ilusión", pero existe la duda de la esperanza porque "quizá llorará", por triplicado y siempre "desde aquel día". En esa incertidumbre Raphael se pregunta "sus palabras de amor dónde irán" a partir de aquella fecha fatídica, "desde aquel día", y "de noche con quién soñará"... por supuesto, "desde aquel día". Porque todas las posibilidades están abiertas: "Es posible que esté como yo, / recordando mi amor/, sin poderme olvidar" (tres veces) "desde aquel día". Hasta ahí la fase uno de la canción, en un tono suave y meláncolico que desemboca en una fase dos más acelerada, donde el contrabajo de fondo otorga el añadido de ritmo y en la que el cantante lamenta que "ninguno de los dos hacemos nada por volver / y no nos vemos", además de que "ninguno de los dos perdonaremos el ayer / y nos queremos", factores de distanciamiento en la pareja que, como ya el lector habrá adivinado, se producen... "desde aquel día".

Desde aquel día es la canción termómetro de Raphael, según expresaba el cantante en una entrevista en El País en 2014, con motivo de la puesta en escena de una de sus giras recopilatorias. Y todo porque el do sostenido final con el que culmina la canción da la medida y no está al alcance de cualquiera: "Mientras pueda llegar a esas notas me mantendré en el escenario", venía a decir el Niño de Linares. Y la verdad es que no se comprende el porqué de la inclusión de esta canción como 'relleno' de una de las más insulsas del cantante, esa Estuve enamorado simplona que no se acerca ni de lejos a esta Desde aquel día que puede equipararse a cualquiera de las grandes canciones melódicas entre las producciones de aquellos años de mediados de los sesenta.

De hecho, Desde aquel día fue uno de los temas elegidos para el lanzamiento de Raphael en el mercado italiano:, la patria de la canción melódica de la época Da quelli giorni (Desde aquellos días), traducción en la que el cantante estiró la fecha a dos o más días para cuadrar letra y acordes. Da quelli giorni en cualquier caso, tampoco fue cabeza de cartel en aquel disco, que apostó por la fuerza y el derroche interpretativo de Digan lo que digan (en la versión italiana Non è vero niente = Nada es verdad) para el abordaje. Hay que reseñar que no se comió una rosca: pese a la exitosa multipresencia de los cantantes italianos en España, nunca hubo reciprocidad hasta bien entrados los tiempos de Julio Iglesias o Mecano, además de Joan Manuel Serrat en determinados círculos selectos que supieron apreciar la calidad musical y poética del cantautor catalán.

Desde aquel día en que arrancó este cancionero analítico con el objetivo declarado de amenizar la espera a este día lunes de ayer en que volvimos a pisar las calles nuevamente: Desde aquel día en la voz de Raphael y las notas musicales de este martes de fase 1.