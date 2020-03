Los españoles siempre estarán a su altura

Tenemos unos vecinos que no nos los merecemos. Por mucho que a veces protestemos y desconfiemos, la gente nos da lecciones de responsabilidad, entereza y solidaridad. Los mismos que están dispuestos a divertirse son los mismos que se levantan cada día para trabajar, allá donde sea, para seguir sosteniendo todo esto que llamamos España y que algunos insisten en alterar o no reconocer. Nuestros antepasados no eran unos genocidas, sino personas en su contexto histórico; y en una gran mayoría, a día de hoy, los españoles, como pueblo y no como comarcas exentas, se preocupan por ayudar y contribuir, cada uno según su disposición. Los independentistas se equivocan. Los españoles están muy por encima del concepto mismo de España, este país que durante doscientos años se empeña en consentir a un par de regiones de políticos chantajistas e irrespetuosos y sus tinglados.

Ya lo vemos. Son los españoles (y millones de andaluces, aquí y por allá) los que seguirán tirando del carro. En los hospitales, en las tiendas, en las fábricas o en los controles de carretera por la seguridad de todos. Españoles que han acudido a otros países para velar por la paz. Paz y orden que hemos construido entre todos y que hay grupos, como la élite podemita, que por su puro interés se empeña en zarandear. Como los sindicalistas de Gordillo que empujaban a las cajeras de Mercadona.

En el silencio de las calles sabemos a día de hoy quiénes están a nuestro favor y quiénes seguirán ayudándonos cada día y quiénes están tramando a nuestras espaldas para seguir fabricando odio y hostilidad. Ya lo sabíamos: los españoles están a mucha más altura que sus líderes, ya sea para adaptarse a una moneda, con sus sacrificios; asumir crisis crueles; y, hasta si es necesario, darle la vuelta al televisor. La televisión no puede contar todo lo que está pasando (bienvenido Todos en casa, en La 1), pero ha existido mucho vacío en la tele de esta España real. La España real de los españoles.