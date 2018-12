Los 'ex', la gasolina y el fondo de armario

La victoria del pasado sábado contra el Oviedo me satisfizo profundamente, entre otras cosas, porque se le ganó a ese futbolista de modos rayanos al barrionajerismo que es Christian Fernández, aquel que casi le parte la tráquea a Joselu, que ahora es su compañero, el curso pasado en el partido que marcó la tumba del proyecto de José Luis Oltra. Un Oltra que aparece en el horizonte del Granada para el encuentro de este próximo fin de semana en Tenerife. Un partido del que me fio poco a pesar de que el 'Tete' no está bien. El envión moral que van a tener tras empatar ante el eterno rival y con un penalti que no fue ayuda, pero más me acongoja el 'síndrome del ex' viendo al valenciano en la banca rival.

Y no me fío tampoco de este partido por algunos síntomas que arroja el equipo. La defensa me aporta esa tranquilidad que da no tener a Álex Martínez y que con Quini el cero en goles encajados siga vigente, pero no tanto la impresión general de que al equipo físicamente le está costando tener frescura. El once tan definido de Diego está empezando a sobrecargar de minutos a una plantilla que se demuestra corta de efectivos para dar refrescos de entrada a los partidos.

En el fondo, el Granada al final ganó por un fogonazo de calidad de Adrián Ramos, en el que parte clave fue también el excelso pase de Fede Vico, que sobresalió porque, precisamente, entró desde el banquillo y evidenciaba otra fluidez y presencia física. Pero no dio la impresión de que si al equipo le hubiera hecho falta, hubiera tenido los recursos y la gasolina suficientes para atosigar y encerrar en su campo al Oviedo en busca de una victoria necesaria por jugar en casa.

Por eso, cuando veo la clasificación, prefiero seguir descontando los puntos que quedan para la permanencia, que parecen pocos (13), pero que me siguen pareciendo muchos si los traduzco a cuatro victorias y un empate. Mantengo que hasta que no veamos que el dueño cumple alguna de sus promesas económicas, que permitirían darle a la plantilla el fondo de armario necesario para llegar a junio sin mascarillas de oxígeno, no hay otro objetivo que seguir en la Liga 1|2|3.