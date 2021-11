La farmacia en Jaén

En Jaén, cerca de 1.000 farmacéuticos, farmacéuticas en su mayoría ya que dos de cada tres son mujeres, cuidan de la salud de sus vecinos, y se preocupan por el bienestar de más de 600.000 conciudadanos.

Farmacéuticos que lo han dado todo desde sus diferentes ámbitos de actuación: en los hospitales, en la industria, en la distribución, en los laboratorios clínicos, en la investigación, en la salud pública y, por supuesto, en las farmacias, donde ejercen casi 700 farmacéuticos en esta bella e histórica provincia, ejerciendo su labor asistencial en las 309 farmacias comunitarias. Establecimientos sanitarios que cada día asisten a 35.000 ciudadanos, a quienes les dispensan sus medicamentos, promueven un correcto cumplimiento terapéutico y desarrollan labores de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Una farmacia, la jienense, ejemplo del modelo español de Farmacia que genera cohesión social y territorial, al tiempo que garantiza la igualdad y equidad en el acceso al medicamento y la prestación farmacéutica. Jaén tiene el 83 por ciento de sus farmacias más allá de la capital, en el medio rural, legando donde ya no llega ningún otro servicio. Farmacias que han garantizado siempre y en las peores circunstancias que los pacientes tenían su medicamento, prestando atención domiciliaria, resolviendo los problemas de salud de los ciudadanos -cuando no podían acceder a una consulta-, y contribuyendo a potenciar y reforzar la capacidad asistencial del sistema sanitario en coordinación con los compañeros del centro de salud y hospitales. Los farmacéuticos no han estado solos, han tenido el reconocimiento de toda la sociedad y el apoyo del Colegio de Farmacéuticos liderado por la Junta Directiva con su presidente, Juan Pedro Rísquez, al frente. Un farmacéutico, doctor en Farmacia, que siente la farmacia. Con Rísquez, el Colegio y la profesión en Jaén, han dado un paso adelante, modernizándose y adaptándose a una nueva realidad, un nuevo paciente y nuevo sistema sanitario. Pero sin perder la esencia de la profesión, su cercanía y accesibilidad.

Un proceso de modernización y digitalización que se ha visto acompañado de un acercamiento a todos los sectores sociales, en especial a los pacientes. El liderazgo de Juan Pedro se ha visto reconocido con su incorporación al comité directivo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en el equipo de Jesús Aguilar. Completado con la llegada al Consejo de Juan Enrique Garrido, como vocal de oficina de farmacia, también de su equipo.

En 2017 el Colegio de Farmacéuticos de Jaén, que hoy me reconoce, cumplió 100 años desde aquel 1917 en que se fundó. Un siglo de vida en el que ha experimentado una notable evolución, como se puso de manifiesto en la exposición organizada con motivo de esta conmemoración.

Durante estos 100 años cerca de ti, como recogió el lema del centenario, los farmacéuticos jienenses habéis estado siempre cerca de vuestros vecinos. Con Manuel Suca Escalona, primer presidente de la institución en aquel 1917, hasta hoy, con Juan Pedro Rísquez; y juntos seguís escribiendo la historia de una profesión.