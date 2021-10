Por fin llegaron los 9.000

Los resultados corporativos del tercer trimestre de 2021 están convenciendo a los inversores, aunque algunas incertidumbres siguen amenazando a los mercados.

Los problemas en las cadenas de suministro están afectando especialmente a la industria automovilística, lo que se refleja en la caída de las exportaciones en Japón.

Aumenta la preocupación por el incremento de los casos diarios de contagio de Covid-19 en Reino Unido, a máximos de tres meses. La expansión de una mutación de la variante delta (AY.4.2 o delta plus) fue detectada ya en un 6% de los nuevos casos. Desde septiembre, los contagios diarios se mantienen por encima de 30.000. No obstante, se espera que por el momento no se adopten nuevas medidas. Esta incertidumbre lastró las acciones del sector de viajes y ocio en Europa (índice STXE 600 Travel&Leisure -1,08%).

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dejará el cargo a final de año tras más de 10 años al frente del Banco Central alemán. Su reemplazo será un nuevo reto, que se une a las negociaciones de la coalición para relevar a Merkel.

En Europa, los principales índices cerraron en positivo. Las ganancias fueron moderadas, pero permitieron al Íbex 35 avanzar el 0,24% y superar el umbral de 9.000 puntos por primera vez en el último mes y alcanzar su mayor nivel desde el 25 de junio con 9.018 puntos. Han destacado las revalorizaciones de las renovables (Solaria +5,85%, Siemens Gamesa +5,54%). Las caídas más significativas fueron para Meliá (-6,91%), Amadeus (-5,48%) e IAG (-4,91%).