En junio, la lectura del IPC general de EEUU ha mostrado una disminución de un 1,0 pp de su tasa de variación interanual situándose en un 3,0% (vs. 4,0% mes anterior). Una significativa corrección que se ha visto apoyada no sólo por el efecto base, sino también por la caída de los precios de la energía de un 16,7% interanual y la progresiva relajación del coste de los alimentos y de los servicios a un 5,7% interanual en ambos casos. Así, la inflación subyacente se moderó 0,5 pp a un 4,8% interanual (vs. 5,3% en mayo), su menor nivel desde noviembre de 2021.

La desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo y de las tasas de inflación general y subyacente podría dar lugar a que la Fed optara por realizar la última subida de tipos de interés oficiales de 25 pb en su reunión de este mes. Para ello, será clave a partir de los próximos meses la evolución mensual de los precios y de los salarios en EEUU, en un contexto en el que el libro Beige de la Reserva Federal ha reflejado la resiliencia de la actividad y señales de menores presiones inflacionistas.