El ingreso mínimo vital como factor de corrección de desigualdades territoriales

Analizamos la incidencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la población y observamos que las demarcaciones más beneficiadas por el mismo son: Melilla, Ceuta, Cádiz, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Badajoz, Navarra, Alicante, Asturias, Cáceres o Murcia. En ellas los beneficiarios del Ingreso Mínimo se encuentra por encima del 18 por mil; es decir, por cada 1000 habitantes totales, 18 de ellos cuentan hoy con esta ayuda aprobada. A partir de aquí, la pregunta que nos hacemos es ¿El IMV se puede considerar un instrumento real para la reducción de la desigualdad? Para responder a esta cuestión debemos estudiar qué territorios son los más vulnerables socialmente y ver si coinciden con éstos en los que la tasa de penetración del IMV es mayor.

Para identificar las zonas más vulnerables hemos escogido una serie de variables cuya preponderancia puede llevar a un territorio a ser considerado vulnerable: La tasa de desempleo, el PIB per cápita, la tasa de pobreza infantil o el índice de abandono escolar.

Las áreas con una mayor tasa de desempleo en España son: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Jaén, Ceuta, Las Palmas, Granada, Córdoba, Almería, Sevilla, Badajoz, Málaga, Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Alicante o Ávila. Todas ellas superan el 17% de paro. El índice de coincidencia entre aquellas áreas más beneficiadas por el IMV y las que más desempleo presentan alcanza el 75%.

Por otra parte, las zonas con un menor PIB per cápita serían: Cádiz, Granada, Córdoba, Badajoz, Toledo, Jáen, Melilla, Málaga, Cáceres, Alicante, Zamora, Almería, Huelva, Sevilla, Ceuta o Guadalajara. En este caso, el índice de coincidencia entre las zonas más beneficiadas por el IMV y las que menor PIB presentan se sitúa en el 81%.

Del mismo modo, la tasa de población infantil en riesgo de pobreza coincide con los territorios con más implantación del IMV en un porcentaje superior al 80%.

Y por último, la tasa de abandono escolar se sitúa en estas provincias por encima del 28%, alcanzando hasta el 38% en algunas de ellas, mientras que la media nacional se queda en el 24%. En este caso el grado de coincidencia con las zonas más beneficiadas por el IMV supera también el 80%.

Por tanto, observamos un alto porcentaje de coincidencia entre las provincias más vulnerables y las provincias donde el IMV se está aprobando con mayor intensidad. Es por ello que podemos concluir que el Ingreso Mínimo Vital se está convirtiendo en un instrumento real para la reducción de desigualdades. Que queda mucho camino por recorrer es una evidencia, pero que estas nuevas herramientas nos sitúan y centran en el camino adecuado frente al libre mercado que no hace sino agudizar las desigualdades, se convierte en otra evidencia al menos de la misma magnitud.

La provincia de Granada se incluye en el conjunto de zonas vulnerables del Estado, y hemos de vigilar que los mecanismos que articule el propio Estado para ir limando esta vulnerabilidad la tengan especialmente en cuenta. Granada cuenta en la actualidad con 31.666 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, lo que en términos relativos significa que de cada mil habitantes de la provincia 34 tienen aprobada esta nueva ayuda. Esta cifra encuentra su significancia en cuanto la contrastamos con la media española que se sitúa en el 16,8 por mil. A su vez, Granada representa el 1,93% de la población española y sin embargo alcanza el 3,96% de los beneficiarios totales del IMV (799.203). A la vista de los datos, durante los primeros meses de vida del IMV éste favorece especialmente a Granada y por tanto se cumple esta premisa.

Una sociedad que se respete debe proteger a los más débiles e indefensos. Una sociedad que se respete no puede prosperar durante mucho tiempo cuando no favorece más a los que no son prósperos. Una sociedad que se respete debe desmantelar estructuras insolidarias al mismo tiempo que pone en marcha mecanismos de amparo social. El IMV se ha puesto en marcha, no sin dificultades, pero comienza a dar sus frutos en forma de mayor igualdad y mayor apoyo estatal a quienes más lo necesitan. Su implantación demuestra que, en algunas ocasiones, como decía Don Quijote, los actos pueden estar a la altura de las palabras.

Fuentes de los datos: Elaboración propia, Gobierno de España, INE y AIS Group para el caso de la pobreza infantil.