La izquierda en Granada, o la manía de arreglar lo que funciona

Un conocido dicho sureño recomienda: "if it ain't broke, don't fix it" (si no está roto, no lo arregles). Pues bien, si repasamos la accidentada historia reciente de la política local granadina, descubriremos que una de las pocas cosas que no se han roto en ella ha sido la confluencia municipal de izquierdas que hace cuatro años conformaron Podemos, Izquierda Unida y un nutrido grupo de independientes. La candidatura de la confluencia consiguió un resultado electoral sorprendentemente bueno, teniendo en cuenta que competía con multitud de candidaturas de su espectro ideológico, que no consiguieron representación. Además, el grupo municipal resultante (compuesto por el independiente Antonio Cambril, una militante de Podemos, Elisa Cabrerizo, y Paco Puentedura por IU) ha trabajado eficazmente y sin estridencias, consiguiendo que muchas de sus mociones resultaran aprobadas en el Pleno, a veces por unanimidad. El grupo ha facilitado, además, la gobernabilidad de la ciudad, aunque ha tenido el acierto de no entrar en el equipo de gobierno de Paco Cuenca, que se mantiene con el apoyo de dos concejales tránsfugas.

El éxito de la confluencia Granada se Encuentra (a la que me referiré como GSE) reside en una asamblea ciudadana en la que participan, en pie de igualdad, personas independientes y militantes de los partidos confluyentes (que últimamente son tres, tras la incorporación de Alianza Verde). La presencia de independientes activos en diversos movimientos sociales ha moderado la tendencia natural de los partidos a anteponer sus propios intereses, mientras que la fórmula asamblearia ha permitido que los militantes de esos partidos votaran movidos por el interés común, no por la disciplina de partido. No hace falta caer en el patrioterismo granadinista para señalar que, si Yolanda Díaz busca construir un proyecto nacional enraizado en la sociedad civil, puede encontrar en Granada su modelo. Incluso quienes no votan a la izquierda podrían enorgullecerse de GSE, igual que los granadinos abstemios nos enorgullecemos del ron pálido de Motril.

La recomendación de cualquier analista político sería: repitan ustedes la fórmula, fortaleciéndola con más independientes y más partidos; eviten las candidaturas construidas mediante tensas negociaciones entre partidos que, queriendo acaparar sillones y dineros imaginarios, acaban repartiéndose miseria poselectoral. Los pésimos resultados de la izquierda en las últimas elecciones andaluzas deberían aleccionar contra la repetición de las fórmulas habituales, que abocan al habitual fracaso. Por eso sorprende que una de las patas de la exitosa confluencia municipal, IU, haya anunciado su participación, con algunos partidos más, en una de esas coaliciones al uso. Se me ocurren dos explicaciones. La más inverosímil remite a los intereses personales de Paco Puentedura, a quien el código ético de GSE le impide optar de nuevo a ser concejal, tras ocupar este puesto desde 2011. Pero si Puentedura se presentara en otra lista solo por burlar el código ético, entonces su candidatura sería tan fácilmente atacable que su propio partido y los otros coaligados (que conocen bien la experiencia de no conseguir representación en unas municipales) seguramente aconsejarán al experimentado concejal que dedique su talento a más prometedoras causas. La otra explicación es que los anteojos partidarios deformen la realidad hasta hacer percibir como bueno el funcionamiento interno de los partidos y malo el de GSE. Ojalá que, por el bien de nuestra ciudad y de nuestro país, los partidos se afanen en mejorar aquello que necesita arreglo y se abstengan de destruir lo que funciona, con el pretexto de arreglarlo.