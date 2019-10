En el año 2007, en la Plaza de la Gavidia de Sevilla se ponían los últimos sábados de cada mes unas fotografías en blanco y negro en forma circular. Yo, absorto, pasaba por allí y pensaba para mis adentros qué sería aquello. Más de una vez juzgué como gente rara a la docena de vivos que portaban los marquitos con retratos de hombres y mujeres desaparecidos por el franquismo. Un sábado de aquellos, muerto por la curiosidad, me acerqué al círculo donde estaban las fotografías y los familiares que las portaban y le pregunté a una señora que parecía la líder de aquella concentración. "Son nuestros muertitos, queremos saber dónde están", me dijo Paqui Maqueda, la hermana gemela de Gracia, que también estaba allí, y que con los años la he ido conociendo, siguiendo sus pasos que la llevaron hasta Argentina a declarar delante de la jueza María Romilda Servini y que guarda en su honor haber sido cofundadora de la que fue la primera asociación andaluza de memoria histórica.

Años más tarde, Paqui me contó las miradas inquisitoriales que sufrían hace 15 o 20 años, cuando las asociaciones memorialistas comenzaron a reclamar sus tres máximas: memoria, dignidad y justicia. Me narró la de puertas cerradas que se encontraron en la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos, en el Gobierno de España y en los tribunales de justicia, los insultos que recibían cuando, con su propio dinero, iban a abrir una fosa o las lágrimas de emoción de octogenarios, hijos e hijas de los desaparecidos por el franquismo, mientras esperaban, sentados en una sillita al borde de una fosa común, que los arqueólogos confirmaran lo que ellos ya sabían: que allí se encontraban los restos de su padre, su madre, su hermano o su prima.

Franco ya está fuera del Valle de los Caídos y, aunque podría haber sido sin honores y sin exaltaciones al fascismo televisadas y emitidas en directo, deberíamos acordarnos de Paqui Maqueda y de todos aquellos primeros activistas de la memoria histórica que sacaron de sus casas, casi a escondidas y en silencio, las fotos de sus muertitos para que se convirtieran en nuestros muertos y su búsqueda fuera una cuestión de Estado, que todavía no lo es.

Que la memoria histórica hoy sea un tema casi de consenso, incluso entre quienes alguna vez acusaron a las asociaciones memorialistas de ir a "remover huesos", se lo debemos a aquellas personas que se sacudieron el miedo y se saltaron el "no te señales" que el franquismo nos dejó como herencia para que no pusiéramos las cartas sobre la mesa y ajustáramos cuentas con nuestro pasado reciente para que no ocurra nunca más.

Deberíamos acordarnos también de Remedios, que se ha tirado 87 años buscando a su padre y su hermano, con la única fotografía que conservaba de ambos, y acaba de encontrar a uno de ellos, a su padre, en una fosa común en un olivar de la localidad cordobesa de Castro del Río. Franco ha salido del Valle de los Caídos por gente anónima como Paqui, Remedios, Juan, Cecilio, Libertad o Isabel, quienes nunca, ni cuando los trataban como si fueran el anticristo por buscar a sus seres queridos, agacharon la cabeza ante la ignominia.