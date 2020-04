Más necesarios que nunca. Este es el lema elegido y con el que se identifican hoy los graduados sociales, un colectivo de profesionales que están esa primera línea de batalla contra los efectos del Covid-19, no en nuestra salud, pero si en la salud de nuestras empresas.

Este colectivo que honro en presidir en Granada, desde el pasado día catorce de marzo está confinado no en su casa como el resto de los españoles, sino en sus despachos, en sus asesorías, trabajando entre catorce y dieciséis horas diarias sin prácticamente descanso, solo interrumpiendo sus jornadas solamente para picar algo y descansar lo imprescindible.

Los graduados sociales, como especialistas en derecho del trabajo y de la seguridad social, gestionamos las relaciones laborales de más del 80% de los autónomos y pequeños y medianos empresarios, colectivos especialmente vulnerables y que están siendo afectados de una forma muy especial e incipiente por las consecuencias de la falta de actividad que esta crisis sanitaria ha traído.

Las empresas nuestro país no son todas las grandes multinacionales o las grandes marcas, el 99% de nuestro tejido empresarial y el 70% del empleo lo componen pymes, micro pymes y autónomos. Estas empresas no tienen reservas ni están preparadas para soportar el cese actividad impuesto, bien directa o indirectamente, son empresas que soportan sus cargas con el día a día y que cuando este se ve interrumpido como ha sido, pasan a una fase de iliquidez inmediata que directamente les aboca a no poder hacer frente a sus gastos más básicos, si no hay ingresos no pueden pagar así de sencillo, algo tan evidente que solamente no lo ve quien no quiere verlo.

Pues los graduados sociales, estamos con estos colectivos empresariales más castigados en el día a día y hora a hora, informando, gestionando, asesorando y en definitiva ayudando a canalizar esta imprevista y anómala situación, aunque no con pocas dificultades ya que tanto el legislador como las diferentes administraciones publicas de distintos ámbitos no nos lo están poniendo nada fácil.

La normativa “improvisada” e “imprecisa”, falta de la más elemental seguridad jurídica, hacen que tengamos que afrontar decisiones y soluciones sin posibilidad de demora y bajo nuestra exclusiva responsabilidad, decisiones que adoptamos aun siendo conscientes que es posible se vuelvan en nuestra contra en un futuro no lejano si los criterios de la ITSS o de los organismos competentes a posteriori deciden ser “ exquisitos” en cuanto a la aplicación de las normas y las obligaciones formales, exquisitez que por ahora no se ve en ninguna acción ya sea normativa o de puesta en práctica de las medidas que prácticamente a diario se están implantando.

Implantación o puesta en marcha que tenemos que hacer los que estamos a pie de calle, entre otros los graduados sociales, sin apoyo ni soporte de las distintas administraciones públicas con las que operamos y con las que colaboramos habitualmente, al no tener sus recursos activos ni ser estos en la actualidad suficientes para dar respuesta a la demanda exigida, lo que nos hace trabajar sin conocer con la inmediatez necesaria las respuestas a determinadas gestiones y sin que nadie nos resuelva nuestras numerosas dudas. Trabajando con la imposición de plazos muy breves, teniendo en cuenta que tenemos que estudiar la norma, valorar su alcance preparar, su puesta en práctica, desarrollar las herramientas de su implantación y cumplir con el plazo de presentación, plazos que atendiendo a la necesaria inmediatez son muy breves, pero que no se exigen del mismo modo; a los profesionales nos obligan a montar un ERTE en apenas cinco días, pero la administración no resuelve en los cinco días que ellos mismos se han autoimpuesto, al parecer nosotros si tenemos recursos ellos no.

Los profesionales tenemos que atender las numerosas e incesantes consultas recibidas de nuestros clientes, explicar detalladamente las medidas anunciadas a bombo y platilla, antes de publicarlas en el BOE, preparar y montar toda la documentación necesaria para los ERTES, gestionar sus firmas – sin que podamos hacerlo presencialmente- y proceder transmisión ante la Autoridad Laboral competente, gestionar estas variaciones en la TGSS , enviar los certificados de empresa al SEPE y ya por si no fuera suficiente se nos ha trasladado la responsabilidad de presentar la solicitudes colectivas de las prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados por los ERTES de nuevo con un plazo de cinco días, asumiendo la responsabilidad impuesta por el legislador al empresario que al final será de quien la hacemos, como siempre.

Además, por si todo esto no fuera poco, no olvidemos que tenemos que gestionar y tramitar los ceses de actividad (CATA) de nuestros clientes autónomos, las moratorias y aplazamientos de cuotas de seguridad social, la preparación de documentación justificativa de expedientes para los préstamos ICO, gestión de permisos retribuidos recuperables, etc.…

Y todo esto lo estamos compaginando con la gestión mensual de nóminas, seguros sociales con importantes incidencias y enorme laboriosidad, ya que estas obligaciones siguen vigentes y tienen sus plazos, por lo que una vez cerrada la mensualidad de marzo ya estamos trabajando en las liquidaciones de IRPF e IVA del primer trimestre al no haberse suspendido ni demorado estas obligaciones fiscales.

Creo que sin conocer los pormenores de nuestro trabajo es evidente que la carga que estamos soportando es inaceptable e insoportable y se está llevando a cabo a base de jornadas interminables y con unas enormes dosis de responsabilidad y esfuerzo. Responsabilidad profesional inherente a nuestra profesión, pero sobre todo con responsabilidad social, los graduados sociales nos sentimos obligados a ayudar a nuestros clientes porque si los mismos caen, caemos con ellos , pero sobre todo porque nuestros clientes son nuestros amigos, son nuestra familia y son nuestros colaboradores y no podemos dejarlos caer ni dejarlos atrás y esto no es una frase hecha es una realidad constatable porque es real, no es una manifestación de intenciones ni una declaración política, es un compromiso que materializamos con hechos día a día y hora a hora.

Confiamos y esperamos que nuestras administraciones públicas y nuestros gobernantes y responsables políticos no olviden y obvien esta labor y este trabajo que con tanto esfuerzo estamos llevando a cabo y sobre todo esperamos que el mismo no se vuelva en contra de nuestro colectivo, a modo de sanciones o responsabilidad civil cuando la administración así lo considere conveniente, con actuaciones sancionadoras derivadas de la aplicación celosa y estricta de la normas, ya que una vez pasado todo esto eso sería lo fácil y una forma de recaudar fácilmente, culpando a lo demás, invirtiendo las situación y apareciendo entonces los que ahora no están ni se les espera, pasando a ser actores protagonistas evidentemente criticando y castigando la labor hecha y razonando y argumentando sus actuaciones en cómo se tendrían que haber hecho las cosas bien, aunque hoy nadie dice cómo ni regula como.

Nos quedan por delante tiempos difíciles, a nosotros y a nuestros clientes, pero si algo tenemos claro es que los graduados sociales ahí estaremos, como siempre, al lado de las pymes, micro pymes y autónomos de nuestro país, por eso hoy hacemos nuestro el lema es de más necesarios que nunca.